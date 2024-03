Raduno Collegiale al Circuito di Aprilia per i Pata Talenti Azzurri FMI Velocità

Per il secondo Raduno Collegiale del 2024 i Pata Talenti Azzurri FMI si sono dati appuntamento in Provincia di Latina. Al Circuito Internazionale di Aprilia complessivamente 16 tra i piloti della Velocità supportati della Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack

hanno affrontato un’intensa due-giorni di attività tra mercoledì 6 e giovedì 7 marzo, proseguendo con il programma di lavoro intrapreso nelle scorse settimane in occasione del Collegiale di Ortona.



Tutti i piloti presenti hanno risposto bene, senza mai risparmiarsi, alle attività ed esercizi studiati dai Tecnici FMI coordinati da Roberto Sassone, registrando in questa occasione la presenza di Marco Dellino, Livio Bellone, Stefano Cruciani, Gianluca Nannelli e, come sempre, del preparatore Marco Di Marcello che ha curato la parte atletica.

Con soddisfazione di tutto il gruppo di lavoro, i Pata Talenti Azzurri FMI hanno riconfermato quanto di buono già espresso nel precedente Raduno Collegiale, accertando un buon livello di preparazione raggiunta a poche settimane dall’inizio dei principali campionati motociclistici nazionali ed internazionali.

Roberto Sassone, Direttore Tecnico Velocità FMI: “Possiamo ritenerci estremamente soddisfatti di questa due-giorni di raduno collegiale svoltasi su un impianto nuovo per noi, rappresentando un’esperienza inedita che ha certamente arricchito tutti i presenti. Abbiamo svolto un programma di allenamento molto intenso con tutti e 16 i piloti che hanno risposto bene. Chi era già parte del nostro gruppo lo scorso anno si è riconfermato su convincenti livelli, così come i nuovi ingressi si sono integrati alla perfezione, approcciandosi nel migliore dei modi alla nostra metodologia di lavoro. Un plauso a tutti, anche alle nostre tre ragazze individuate per il progetto 2024. Accanto alle riconfermate Josephine Bruno ed Elisabetta Monti ha messo in mostra il suo valore Luana Giuliani, velocissima in entrambe le giornate sulla sua pista di casa con riscontri cronometrici da rimarcare. A nome di tutto il gruppo di lavoro desidero ringraziare il Circuito Internazionale di Aprilia per l’ospitalità e per il supporto costante in questi due giorni. Sicuramente torneremo ad allenarci qui il prima possibile“.

Per i Pata Talenti Azzurri FMI della Velocità il prossimo Raduno Collegiale è in agenda dal 18 al 20 marzo prossimi a Misano Adriatico. Nei primi due giorni, al Misano World Circuit Marco Simoncelli, in abbinamento ai Test ufficiali del Dunlop CIV 2024, mentre nella conclusiva giornata scenderanno in pista al ‘Misanino’ con le rispettive OHVALE.

L’elenco dei piloti della Velocità coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI

Com. Stam. + foto FMI