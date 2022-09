Raduno judo Fisdir Francavilla al Mare, la nazionale italiana si prepara all’impegno mondiale in Portogallo

Si è svolto dall’8 all’11 settembre, a Francavilla al Mare (CH), il raduno di preparazione della nazionale di Judo Fisdir in vista del mondiale di Judo e Pallacanestro che si disputerà a Maideira (Portogallo) dal 28 settembre al 3 ottobre prossimi.

A comporre la rosa dei convocati al mondiale, anche gli atleti della compagine siciliana guidati dal referente tecnico nazionale, Paola Baroncelli, e dai tecnici nazionali di disciplina Giosuè Giglio e Chiara Meucci.

Ultimo di una serie di raduni di preparazione, in vista del grande impegno internazionale, quello abruzzese si è rivelato un importante appuntamento per gli atleti con sindrome di Down della nazionale di judo paralimpico Fisdir, sia da un punto di vista tecnico che umano. Infatti, la presenza dello staff tecnico e della judoka plurimedagliata Chiara Meucci, ha permesso a quelli che sono gli atleti più rappresentativi della disciplina in Italia e nel mondo di arricchire il proprio bagaglio esperienziale e di crescita sia tecnica che personale.

Una sfida iridata, quella portoghese, che necessita di una preparazione specifica ma che non spaventa la nazionale azzurra che, negli anni, ha già abituato i sostenitori a grandi performance di alto livello: “Attendiamo l’uscita del calendario completo delle nazionali presenti al mondiale, ma ci aspettiamo sicuramente di ottenere delle medaglie – ha detto il tecnico palermitano, Giosuè Giglio -. Il nostro obiettivo è il podio – ha proseguito – e gareggiamo per vincere sia le gare individuali (che si disputeranno il 1° ottobre) che quelle di squadra (2 ottobre) delle quali siamo attuali campioni europei. Il livello è alto, così come lo sono gli obiettivi – ha concluso –, e per questo non ci risparmieremo”.

Di seguito, la lista dei convocati:

Mirco Brighi (ASD Centro Sport Terapia Judo Ravenna)

Giuseppe Danilo Brunetto (ASD Centro Sport Terapia Judo Ravenna)

Andrea Forte (ASD Kodokan Gordiani

Davide Migliore (Special Boys ASD – Palermo)

Martina Tomba (Società Ginnastica La Marmora ASD)

Francesco Verrengia (Società Ginnastica La Marmora ASD)

Com. Stam./foto