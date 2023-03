Raduno scout a San Cono. Erano in 150 da tutto il Calatino. Il sindaco Nuccio Barbera: “Tornate per i nostri giovani”

SAN CONO. Il 22 febbraio è stata la Giornata Mondiale del Pensiero (World Thinking Day), la giornata di amicizia internazionale che si festeggia dal 1926, grazie a WAGGGS – World Association of Girl Guides and Girl Scouts, il movimento mondiale che rappresenta 10 milioni di guide e scout in 152 Paesi.

È una data simbolica nella quale si celebrano il compleanno di Lord Baden-Powell, fondatore del Movimento Scout, e di Olave Baden-Powell, la Capo Guida Mondiale, e nella quale le guide e le scout di tutto il mondo si incontrano per divertirsi, imparare, approfondire tematiche connesse ai problemi globali e locali. Non a caso la Giornata Mondiale del Pensiero è dedicata al tema il Nostro Mondo, il Nostro Futuro Equo – Ambiente e uguaglianza di genere.

Nell’ambito di questa particolare giornata internazionale, domenica 27 febbraio, a San Cono si sono dati appuntamento tutti gli scout di tutti i “gruppi” AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) che ci sono nel comprensorio del Calatino Sud-Simeto, vale a dire: Caltagirone 1, Caltagirone 3, Mirabella 1, Ramacca 1, Scordia 1 e Palagonia 1.

Hanno partecipato a questo entusiasmante raduno scout oltre 150 tra Rover e Scolte (16-21 anni), Esploratori e Guide (11-16 anni), Lupetti e Coccinelle (8-11 anni).

Durante questa giornata, che ha registrato anche la presenza del sindaco di San Cono, Nuccio Barbera, tutti gli scout sono stati coinvolti in varie attività alle quali hanno partecipato come inchieste, laboratori manuali di riciclaggio e altro ancora. Sempre gli scout hanno pulito e abbellito l’area d’ingresso del palazzetto dello sport, piantumando 5 piante di carrubbi, 5 piante di ulivi e 50 piantine di fiori. Si è avuto modo anche di incontrare la cittadinanza e i responsabili della Pro Loco San Cono. E a fine giornata è stata celebrata la santa messa dall’assistente ecclesiastico di zona, Don Piero Sortino, a lla quale hanno partecipato anche alcuni rappresentanti che facevano parte del gruppo scout “San Cono 1”.

“Come ‘zona calatina’ – spiega la responsabile di zona ’Agesci – zona calatina’, Cettina Montalto – abbiamo scelto di festeggiare a San Cono la Giornata Mondiale del Pensiero per far rivivere la gioia dello scautismo in questa città, dove è stato presente per oltre 30 anni, fino al 1998, con la speranza che la nostra presenza riaccenda nei ragazzi e nei giovani la voglia di essere scout. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che a San Cono ci hanno accolti ed ospitati con calore ed entusiasmo, in particolare il primo cittadino di San Cono”. Ed è proprio il sindaco Nuccio Barbera” che auspica con piacere “il ripetersi di un’altra iniziativa del genere e la ricostituzione a San Cono di un gruppo scout, come preziosa opportunità anche civica e di volontariato per tanti adolescenti che potrebbero avvicinarsi e praticare lo scautismo. Ricordo che fu inventato dal glorioso Baden Powell e come caratteristica peculiare si pone l’obiettivo di educare i bambini e i giovani di tutte le razze, lingue, culture, religioni e condizioni sociali, per farli diventare uomini e donne felici, utili e attivi… tutti fedeli al messaggio del fondatore: ‘Cerca di lasciare questo mondo un po’ migliore di quello che hai trovato’. E l’augurio che mi sento di fare a tutti questi scout che domenica abbiamo ospitato a San Cono ed hanno animato la nostra comunità, in occasione della Giornata del Pensiero – sottolinea il sindaco Barbera -, è quello di vivere consapevolmente il ruolo di cittadine e cittadini attivi e responsabili, di agire nel rispetto dell’ambiente e di promuovere azioni per un futuro migliore della Terra e dei suoi abitanti.”

La responsabile di zona dell’Agesci – zona calatina, Cettina Montalto, assieme all’altro responsabile di zona Davide Falcone, si dicono “soddisfatti per quanto avvenuto” e rispondendo all’invito del sindaco di San Cono di tornare, fanno sapere che terranno “in debito conto

(Salvo Cona)

