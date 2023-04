Raffy con “Bailemos” per portare l’estate in anticipo nei nostri cuori

Bailemos (etichetta Planet R) è il nuovo singolo di Raffy, un brano dal ritmo reggaeton, prodotto da Foresta, scritto dallo stesso producer e dalla cantautrice modenese. Il videoclip, registrato in Romania, è a cura di Alex Ceausu.

Raffy ci spiega: “‘Bailemos’ è nata un anno fa, ho amato questa canzone sin dal primo istante, perché nata in un periodo in cui non ero molto in me e avevo bisogno di una boccata d’aria. Il giorno in cui iniziammo a produrre questo brano sentivo già che non poteva essere solo in italiano, ma che avremmo dovuto aggiungere anche qualcosa di spagnolo. ‘Bailemos’ mi ha dato quella ventata d’ossigeno di cui avevo tanto bisogno e così ho deciso di condividere quella sensazione, portando in anticipo l’estate nei nostri cuori. Lo faccio con un singolo che parla d’amore e passione, di coppie che s’innamorano, d’estate e cercano di godersi ogni momento insieme, prendendo la vita con leggerezza, senza pensare al fatto che, finita la stagione, molto probabilmente uno dei due sparirà, lasciando un vuoto enorme, ma allo stesso tempo bellissimi ricordi“.

Video “Bailemos”: https://youtu.be/pMOF4cGb134

Prosegue Raffy: “Ammetto che anche io stessa cerco di autoconvincermi di tutto ciò, ma non è sempre facile prendere la vita con consapevole leggerezza, perché per la maggior parte delle volte ci affezioniamo, ci fidiamo delle persone e poi ci ritroviamo a soffrire e finiamo per chiuderci in noi stessi per paura di star male nuovamente“.

Il singolo è già disponibile nei principali digital store.

