Ragazzi over 16 “on the road” a fianco delle divise, per la vita

Dopo la firma del Protocollo al Viminale il ringraziamento ai Ministri Salvini e Piantedosi nel giorno dei funerali di Stato dei Carabinieri caduti

Roma – Nel giorno in cui il Paese si stringe attorno alle famiglie dei tre Carabinieri caduti a Castel d’Azzano, l’Associazione Ragazzi On the Road – nell’esprimere il proprio cordoglio ai famigliari delle vittime e all’Arma dei Carabinieri – rinnova il proprio ringraziamento al Ministero dell’Interno e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la fiducia riposta nel progetto educativo “On the Road”, ufficialmente riconosciuto ieri con la firma del Protocollo d’intesa interministeriale presso il Viminale.

Un’iniziativa che da 18 anni mette i giovani “sulla strada” – accanto e insieme a Forze dell’Ordine, Polizie Locali e operatori del NUE 112 – per educare attraverso l’esperienza diretta, in un percorso di formazione civica e umana che nasce proprio dal contatto con le divise e con il senso del servizio. Sul campo, “senza filtri”.

“La giornata di oggi ci richiama al valore profondo del servizio allo Stato, del sacrificio e della vita – afferma Egidio Provenzi, Presidente dell’Associazione -. È proprio per questo che ‘On the Road’ vive accanto alle divise, per i giovani e con i giovani: un’educazione che si costruisce insieme, nel rispetto reciproco e nella condivisione di responsabilità verso il Paese”.

“Il protocollo firmato ieri – aggiunge Alessandro Invernici, fondatore e vicepresidente – rappresenta un passaggio di responsabilità collettiva: riconosce che l’educazione civica non si insegna solo sui banchi, ma si vive, fianco a fianco con chi ogni giorno tutela la vita sulle strade. Oggi, più che mai, ci sentiamo parte di quella stessa missione”.

Ieri la firma al Viminale per l’estensione del progetto in tutta Italia

La firma al Viminale, avvenuta ieri pomeriggio alla presenza del Vicepresidente del Consiglio e Ministro Matteo Salvini e del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, segna l’avvio della sperimentazione nazionale del progetto in dieci aree pilota italiane, con il coinvolgimento diretto di studenti over 16 a fianco delle Forze dell’Ordine, delle Polizie Locali e del sistema NUE 112.

Una scelta concreta e condivisa per formare cittadini consapevoli, capaci di riconoscere nel rispetto delle regole un valore e non un limite.

In 18 anni di attività, “On the Road” ha coinvolto oltre 150 comunità italiane, in 12 province e 5 regioni, costruendo e consolidando un modello educativo unico nel suo genere, fondato sul principio del peer to peer: ragazzi che imparano da altri ragazzi, vivendo esperienze reali – opportunamente formati, assicurati e seguiti da un’equipe educativa – accanto alle Istituzioni, alle Forze dell’Ordine e agli operatori del soccorso e dell’emergenza urgenza. Un cammino di crescita condivisa, di educazione alla strada e alla legalità che ora, con il riconoscimento del Viminale e del MIT, si apre ufficialmente al Paese intero. Ragazzi “On the Road” a fianco delle divise, per la vita.

