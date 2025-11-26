Ragusa – Concluso con successo il Corso di Marketing e Comunicazione Aziendale alla LOGOS

Il 26 novembre gli allievi del III anno ad indirizzo: Termoidraulica e Meccanica hanno concluso un percorso di formazione presso l’ente di formazione LOGOS di Ragusa “Scuola dei Mestieri” un modulo in Alternanza Rafforzata che ha sviluppato le seguenti tematiche:

Attività propedeutiche per lo sviluppo delle soft skills (Comunicazione aziendale, Team building, codice deontologico, organizzazione del proprio lavoro).

Lo scopo è stato quello di agevolare l’orientamento professionale degli studenti attraverso la partecipazione ad esperienze una Scuola più aperta al mondo del lavoro. È sempre stato questo il modello europeo a cui la scuola italiana ha sognato di ispirarsi: una scuola fatta di giovani capaci di apprendere i principi teorici ma anche pratici del loro percorso formativo.

In tal senso si muovono alcuni Istituti scolastici ed enti di formazione promuovendo progetti di Alternanza Scuola/Lavoro indirizzati ai giovani studenti dai 15 ai 18 anni di età. Lo scopo è quello di agevolare l’orientamento professionale degli studenti attraverso la partecipazione ad esperienze, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con quella nel mondo del lavoro.

Logos è un ente di formazione accreditato alla Regione Siciliana che opera da oltre venti anni nel settore della formazione, sempre al passo con le dinamiche in continua trasformazione del mercato del lavoro.

A seguito della riforma del secondo ciclo di istruzione e formazione, Logos ha creato “La Scuola dei Mestieri” promuovendo i percorsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale), interventi formativi che consentono, al conseguimento della licenza media inferiore, di assolvere al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e di proseguire gli studi con percorsi triennali o quadriennali finalizzati all’acquisizione di una qualifica o di un diploma tecnico professionale.

La “Scuola dei Mestieri” Logos è presente a Ragusa e a Vittoria, e nella provincia di Catania, ad Adrano.

Ogni attività, ogni strategia scaturiscono dal pieno convincimento da parte dell’Ente che la formazione sia importante per “stare sul mercato” nel miglior modo, per essere all’altezza delle sfide rappresentate dalla mobilità e dalle continue trasformazioni nel mondo del lavoro con le quali è necessario confrontarsi.

