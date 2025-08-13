Notizie

Rai, assunzioni per tecnici con la laurea Scadenza ravvicinata

• Bookmarks: 12

La Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A.  ha indetto una selezione per titoli e prove mirata alla copertura di 10 posti di tecnici laureati  (5 a Roma e 1 a Torino) e tecnici ICT laureati (1 a Roma e 3 a Torino)  –

clicca su ciascun profilo per leggere il bando relativo – da inserire in Azienda con contratto di apprendistato professionalizzante. Per partecipare alla selezione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 18 e i 29 anni;
  • laurea, secondo quanto specificato nei bandi;
  • patente di guida automobilistica B.

I Tecnici ICT laureatə , in possesso di specifica conoscenza delle information e communication Technologies, saranno coinvolti nel ciclo di produzione del servizio ICT per il cliente. Gli altri  si  occuperanno di pianificazione, sviluppo e gestione dell’attività di progettazione, nonché dell’installazione, esercizio e manutenzione degli impianti ed apparecchiature anche tecnologicamente innovativi. Per poter inviare la propria candidatura c’è tempo fino al 20 agosto 2025. 

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani

12 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
73 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com