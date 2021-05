Roma, 25 maggio – “La RAI ha deciso di querelare il cantante Fedez per diffamazione e danno di immagine, dopo quanto accaduto in occasione del concerto del 1 maggio, a seguito della diffusione da parte del rapper della registrazione della telefonata con alcuni autori e della vice direttrice di Rai 3, Ilaria Capitani. Da questi filmati si poteva evincere una sorta censura preventiva ai suoi danni, per il suo intervento sul palco a favore del DDL Zan.

Nei giorni immediatamente successivi al Concertone, è stato audito in Commissione Vigilanza, il direttore di Rai 3 Franco Di Mare, il quale ha respinto le accuse di Fedez affermando una manipolazione dei fatti allo scopo di gettare discredito sul servizio pubblico.

Adesso sarebbe il caso di sentire anche la versione dei fatti dell’artista, convocandolo in Vigilanza Rai, come del resto lo stesso Fedez ha chiesto proprio in queste ore.

Come membro della Vigilanza, non posso che seguire da vicino questa vicenda ancora tutta da chiarire che, a prescindere da come si concluderà in sede giudiziaria, rappresenta un capitolo da dimenticare per la RAI”, così in una nota la deputata siciliana Maria Laura Paxia (Misto).

Com. Stam.