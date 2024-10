Raid dell’Etna, ultime giornate a Catania: oggi – 5 ottobre – atto conclusivo

Penultima tappa della competizione siciliana per auto storiche La prova cronometrata Etna prende la scena della quinta giornata del Raid dell’Etna: oggi atto conclusivo a Catania

CATANIA – Subito motori su di giri nella penultima giornata del Raid dell’Etna, che si è tenuta in territorio catanese. La competizione siciliana per auto storiche, infatti, ha aperto la quinta tappa con l’attesa e affascinante prova cronometrata Etna. Una salita ricca di curve fino al Rifugio Sapienza, a 1920 metri di quota, luogo in cui i partecipanti hanno goduto di una piacevole pausa, condita dalla visita ai Crateri Silvestri e da un meraviglioso panorama.

A seguire, la carovana di auto ha fatto rotta per Mascalucia, dove si è tenuta la prova cronometrata per l’assegnazione della Coppa delle Dame, competizione riservata alle signore partecipanti al Raid. Primo posto per la coppia austriaca Lucia Eichberger e Karin Lauton (Jaguar E Spider del 1969), secondo per Rosa Arcidiacono e Antonina Lo Faro (Lancia Fulvia coupè del 1966), terzo per Eva Aprile e Lorenza Bianchini (Alfa Romeo Spider 200 del 1999). Dopo il pranzo nell’esclusiva Tenuta Consoli Floreno, dimora ottocentesca di proprietà della famiglia Consoli Floreno, realizzata in puro stile siciliano con ampio utilizzo della pietra lavica, rientro degli equipaggi a Catania, accolti a Palazzo Manganelli dei principi Borghese, per la consegna del premio Michelin, istituito da anni dall’omonima azienda francese produttrice di pneumatici esclusivamente per il Raid dell’Etna. Tra gli altri riconoscimenti anche il Porsche Tribute, destinato ai primi 5 classificati a bordo di auto del noto brand tedesco. Nello specifico, Giovanni Prandelli e Loredana Pasotti (Porsche 356S Roadster del 1959), seguiti da Fausto Governato e Maria Luisa Chillemi (Porsche 911T del 1973), Mario Berselli e Monica Martelli (Porsche 911 Carrera del 1986), Walter Kofler Fuzzy e Karl Doecher (Porsche 356° del 1958), Volker Wohlfart e Karin Lauton (Porsche 911SC del 1980).

Il tutto in attesa della giornata conclusiva di oggi – 5 ottobre – sempre a Catania. Sfilata in piazza Vincenzo Bellini verso le ore 10 e cerimonia di premiazione sempre nell’iconico Palazzo Manganelli.

In testa si sono confermati Giovanni Prandelli e Loredana Pasotti (Porsche 356S Roadster del 1959), seguiti da Fausto Governato e Maria Luisa Chillemi (Porsche 911T del 1973) e da Mario Crugnola e Ornella Pietropaolo (Fiat 508C del 1937).

