Rally 1000 Miglia, la Island Motorsport in cerca di rivalsa

Al debutto sui leggendari asfalti del Bresciano, il portacolori Fabio Angelucci, sempre navigato da Massimo “Max” Cambria, prosegue l’apprendistato al volante della Citroen C3 Rally2, puntando a rifarsi nel Campionato Italiano Rally Promozione dopo lo sfortunato epilogo del “Roma Capitale”

Brescia – Si respira aria di rivalsa in casa Island Motorsport, in vista dell’imminente impegno dopo la pausa agostana. La scuderia siciliana, sempre supportata dalla Tempo srl, infatti, sarà al via del “mitico” Rally 1000 Miglia, giunto alla 46esima edizione e in programma il prossimo fine settimana sugli asfalti del Bresciano. La gara, valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), vedrà ai nastri di partenza anche il portacolori Fabio Angelucci, reduce da uno sfortunato “Roma Capitale” e sempre in lizza nel Campionato Italiano Rally Promozione (CIRP).

Un’ennesima sfida nella sfida per il pilota romano che, navigato dal messinese Massimo “Max” Cambria, calcherà per la prima volta in carriera le selettive strade lombarde, proseguendo il percorso di apprendistato, avviato nel 2023, al volante della Citroen C3 Rally2 curata dalla D-Max Racing e gommata Pirelli.

«Si profila un confronto molto impegnativo su un tracciato e un fondo per me del tutto inediti» – ha evidenziato Angelucci alla vigilia – «Quel che non manca mai è l’entusiasmo, insieme alla voglia di maturare un’ulteriore esperienza formativa in una competizione che profuma di storia e che, oltre ai top driver della serie tricolore, vedrà anche la partecipazione di parecchi equipaggi stranieri. Detto questo, non nascondo le difficoltà sinora riscontrate nel corso della stagione. Quest’anno sto pagando, inevitabilmente, lo scotto del cambio di vettura. È indubbio che la Citroen sia estremamente performante e competitiva ma pur sempre di non facile interpretazione. Dal monitoraggio dei dati abbiamo rilevato dei progressi, questo è vero, ma ancora non sono riuscito ad acquisire la stessa fiducia che avevo alla guida della Skoda. Sono ben lontano dal potermi esprimere al cento per cento. C’è ancora parecchio lavoro da fare, ne siamo ben consapevoli».

Andando all’evento sportivo, si entrerà nel vivo del clima agonistico venerdì 8 settembre con la disputa dello shakedown seguito, nel pomeriggio, dalla prova speciale spettacolo Valle Sabbia Dall’Era Valerio che sarà trasmessa in diretta su ACI Sport TV e RAI Sport. L’indomani, lo start delle rimanenti otto frazioni cronometrate per un totale di 482,58 chilometri, inclusi i trasferimenti. Il palco d’arrivo, infine, sarà allestito presso Piazzale Arnaldo a Brescia.

Programma CIRP 2023

10/11 marzo – 46° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu)

5/6 maggio – 107ª Targa Florio (Pa)

28/30 luglio – 11° Rally di Roma Capitale

8/9 settembre – 46° Rally 1000 Miglia (Bs)

29/30 settembre – 70° Rallye Sanremo (Im)

