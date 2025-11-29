Rally del Brunello: al finlandese Korhola il confronto moderno, Pierangioli trionfa in quello storico

Il driver nordico, in gara su Skoda Fabia RS, concretizza con la vittoria la leadership maturata nelle due giornate di gara, valide come ultimo atto del Campionato Italiano Rally Terra.A Valter Pierangioli il confronto storico: il pilota locale vince su Ford Sierra RS Cosworth.

MONTALCINO (SI) -Il Rally del Brunello, valido come ultimo atto del Campionato Italiano Rally Terra e del Campionato Italiano Rally Terra Storico, ha elevato come vincitori Benjamin Korhola e Valter Pierangioli, rispettivamente impegnati nel confronto moderno ed in quello riservato alle vetture che hanno fatto la storica del motorsport. Organizzato da Scuderia Etruria SCRL, in collaborazione con Deltamania Montalcino e con il supporto del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, il Rally del Brunello ha coinvolto dalla giornata di giovedì la provincia di Siena, con Montalcino e Buonconvento elevate a centri nevralgici della manifestazione.

A conclusione delle dieci prove speciali messe in programma, per un totale di 105 chilometri competitivi, ad esultare sul primo gradino del podio finale proposto dal confronto moderno è stato Benjamin Kohrola. Il pilota finlandese, affiancato da Kristian Temonen su Skoda Fabia RS, aveva archiviato la prima giornata di gara – quella di venerdì – al vertice, consolidando la posizione al sabato con la conquista di cinque prove speciali, oltre alle due sulle quali ha prevalso al venerdì. Alle spalle del pilota nordico si è classificato Alberto Battistolli, il campione italiano in carica, pilota che si è reso protagonista di una vera e propria progressione condivisa con Simone Scattolin, su Skoda Fabia RS. Sul terzo gradino del podio hanno concluso Christian Tiramani e Sauro Farnocchia, anch’essi su Skoda Fabia RS, equipaggio che – nell’ultima prova speciale – è riuscito a sopravanzare su Giovanni Trentin e Alessandro Franco: il giovane driver di ACI Team Italia, grazie al risultato conquistato su Skoda Fabia RS, ha legittimato la vittoria del Campionato Italiano Rally Terra 2025. Quinta posizione per Fabio Farina e Sergio Raccuia, su Skoda Fabia Rally2 Evo, a chiusura della top-five. In sesta posizione si sono classificati Mattia Scandola e Nicolò Gonella, con il driver veronese alla prima esperienza sulla Toyota GR Yaris Rally2, vettura che ha preceduto la Skoda Fabia Rally2 Evo di Jacopo Trevisani e Fabio Grimaldi. Ottava posizione per la Skoda Fabia RS di Angelo Pucci Grossi e Francesco Cardinali, tornati alle competizioni dopo sette mesi di inattività. In nona piazza ha concluso Luca Panzani, alla prima esperienza sulla Citroën C3 Rally2, vettura condivisa con Francesco Pinelli e che – a conclusione delle dieci prove speciali – ha prevalso sulla Skoda Fabia RS di Massimo e Giovanni Squarcialupi, a chiusura della top-ten.

Il confronto storico, per la seconda volta consecutiva, è andato al locale Valter Pierangioli. Il pilota di Montalcino, sulla Ford Sierra RS Cosworth condivisa con Michela Baldini, ha conquistato la vittoria prevalendo sul diretto avversario, il monegasco Mauro Sipsz, in gara con Giulia Paganoni su Lancia Delta Integrale. Terza, prima di 3° Raggruppamento, ha concluso la Ford Escort RS di Andrea Tonelli e Roberto Debbi, vettura che ha preceduto la Ford Escort RS di Loris Baldacci e Stefano Magnani. In quinta posizione si sono classificati Michele Pellegrini e Umberto Bollini, su Lancia Delta Integrale, vettura comune anche al locale Nicolò Fedolfi, sesto con Luigi Pirollo alle note. Settima piazza per Sergio Bartolini e Massimo Sansone, su Ford Escort RS, esemplare “gemello” di quello affidato ai belgi Christophe Jacob e Isabelle Regnier, ottavi a Montalcino. La classifica relativa ai primi dieci equipaggi classificati è andata in archivio con la BMW M3 di Andrea Succi e Fabio Graffieti e con la Talbot Lotus di Stefano Rosati e Salvatore Tontini, decima. A prevalere nel 2° Raggruppamento è stata la Ford Escort di Domenico Mombelli e Luigi Bariani. Nel confronto valido per il Trofeo A113 Abarth Yokohama a vincere sono stati Alvise Scremin e Corrado Sulsente.

Nella foto (free Amicorally): Korhola e Pierangioli in azione.

Com. Stam. + foto