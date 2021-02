Come annunciato lo scorso 27 marzo 2020, l’Italia è stata confermata quale Paese ospitante del Rally FIM 2021. L’evento, che inizialmente si sarebbe dovuto svolgere dal 24 al 26 giugno 2020 a Foligno, è stato rinviato a causa del Covid-19 e si terrà a Soverato (CZ) dal 2 al 4 giugno prossimi.

La macchina organizzativa, che vede l’impegno della Federazione Internazionale di Motociclismo e della Federazione Motociclistica Italiana, è già in moto. Il cambio di località si è reso necessario per garantire un regolare svolgimento del prestigioso appuntamento, nel rispetto delle previste normative sanitarie: in attesa di poter comprendere gli sviluppi della pandemia Covid-19 e vista la natura del Rally FIM, a cui sono attesi centinaia di motociclisti, la priorità era infatti quella di individuare quanto prima un luogo che consentisse di organizzare l’evento in ampi spazi e secondo modalità adeguate.

La Calabria nel 2019 ospitò con successo il Trofeo delle Regioni di Mototurismo e fra pochi mesi i partecipanti al Rally FIM avranno l’opportunità di scoprire un territorio di bellezze artistiche e naturali, conosciuto in tutto il mondo per la qualità della sua enogastronomia. Sono previste escursioni verso il Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria (dove sono esposti i Bronzi di Riace) e verso aziende enogastronomiche del territorio. Inoltre l’esperienza dello staff federale consentirà di gestire al meglio una manifestazione che si terrà secondo una formula adatta al rispetto delle esigenze sanitarie e in strutture in cui potranno accedere esclusivamente partecipanti e organizzatori. Ulteriori dettagli saranno specificati prossimamente.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Ringrazio le Autorità locali della regione Umbria e di Foligno, che hanno sempre dimostrato grande disponibilità ed entusiasmo verso il Rally FIM. Il Covid-19 ha costretto la FMI a cambiare progetti per garantire spazi e modalità adeguati alla situazione che si è venuta a creare. Di concerto con la Federazione Internazionale di Motociclismo abbiamo individuato Soverato come località ideale per il 2021 in quanto vi sono strutture che possono garantire lo svolgimento dell’appuntamento in sicurezza. Anche in Calabria stiamo riscontrando una forte collaborazione da parte delle Autorità e degli enti coinvolti, un aspetto fondamentale per poter gestire un evento di tale importanza in un periodo così particolare”.

Jorge Viegas, Presidente FIM: “Sono grato alla Federazione Motociclistica Italiana per aver mantenuto la responsabilità di organizzare il Rally FIM, giunto alla 75° edizione; un numero che testimonia l’importanza di questo evento. Il Covid-19 ci ha costretti a cambiare i nostri piani e la FMI, insieme alla Commissione Touring&Leisure della FIM, si è mostrata pronta ad affrontare uno scenario in rapida evoluzione formulando una valida proposta per il 2021. Il mio augurio è che tutti i motociclisti possano raggiungere Soverato all’inizio di giugno per celebrare adeguatamente e in sicurezza questo raduno che, fin dal 1936, rappresenta la storia del turismo all’interno della FIM”.

Rocco Lopardo, Vice Presidente FMI e Presidente Commissione Turistica: “Per cause di forza maggiore, non abbiamo potuto confermare Foligno come località ospitante il Rally FIM per il 2021. E’ un dispiacere perché abbiamo riscontrato sempre molta passione verso il mototurismo. L’evento richiede mesi di preparazione e per essere certi di rispettare le esigenze sanitarie abbiamo scelto la Calabria come teatro dell’appuntamento. I motociclisti saranno accolti secondo i più alti standard di sicurezza e potranno conoscere un territorio ricco di storia, cultura e tradizione. Inoltre potranno visitare buona parte del nostro Paese, dovendolo attraversare per giungere in moto fino a Soverato”.

Per tutte le informazioni sul Rally FIM 2021: www.fim-rally2021.it

Com. Stam.