Rally FIM 2024. La 77° edizione sta per cominciare!

Le gite a Montepulciano e Roma come “prologo”. Domani il via da Chianciano con i tanti eventi in programma

Chianciano Terme (SI) Il Rally FIM 2024 sta per cominciare. A meno di 24 ore dall’apertura ufficiale dell’evento Mototuristico dell’anno, che vedrà oltre 1000 motociclisti provenienti da tutt’Europa e non solo arrivare a Chianciano Terme, sono già partite le prime attività per chi ha scelto di raggiungere la Toscana anche prima dell’apertura ufficiale dell’evento, prevista per il 26 giugno.

Tra ieri e oggi infatti, circa 80 motociclisti hanno avuto l’occasione di visitare Montepulciano, con le sue inconfondibili bellezze storico-artistiche unite alle eccellenze culinarie che il territorio offre. Le attività pre-evento organizzate dalla FMI non hanno riguardato solo le zone limitrofe a Chianciano, come testimoniato dai 130 iscritti al Rally FIM che oggi si sono diretti a Roma, per una giornata dedicata alla visita della Città Eterna. Grazie alla quale i partecipanti hanno potuto osservare da vicino le principali attrazioni turistiche del centro della Capitale.

E questo era solo il “prologo” della 77esima edizione del Rally FIM, che partirà ufficialmente domani, quando a colorare il centro di Chianciano ci sarà la consueta Presentazione delle Nazioni. Uno spettacolo nello spettacolo, con gli oltre 1000 partecipanti che, divisi appunto per nazioni, dopo aver lasciato le loro moto sfileranno tra le strade di Chianciano con la bandiera del proprio paese, fino al passaggio sotto l’arco della manifestazione. Accompagnati dalle note dei propri inni nazionali. Tutto per una cerimonia di apertura dal sapore olimpico, come da tradizione per il Rally FIM (clicca qui per orari ed elenco della Presentazione delle Nazioni). A seguire, il centro storico di Chianciano accoglierà tutti i partecipanti con attività organizzate dalla Pro-Loco.

Tanti gli appuntamenti previsti per gli altri due giorni dell’evento che decreta la nazione Campione del Mondo di Mototurismo, attraverso un calcolo che tiene in considerazione il numero di motociclisti presenti per ogni nazione e i km da essi percorsi per arrivare a destinazione. Si partirà con le escursioni ad Assisi e Castiglion del Lago di giovedì 27, a precedere la serata al Palamontepaschi, con premiazioni e spettacoli musicali. Fino ad arrivare alla giornata conclusiva del 77esimo Rally FIM, quella del venerdì. Caratterizzata al mattino dalla suggestiva Parata delle Nazioni in moto con arrivo a Città della Pieve e al pomeriggio dal talk dedicato all’attività femminile. E con l’apice previsto per la sera, dove il Palamontepaschi ospiterà la cerimonia delle premiazioni finali con a seguire spettacoli musicali. Momento in cui l’Italia, organizzatrice dell’evento e quindi fuori classifica, consegnerà la coppa che detiene ormai ininterrottamente da cinque anni alla nazione vincitrice.

Com. Stam. + foto FMI