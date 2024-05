Rally Storico del Salento, la Island Motorsport tiene botta 

Ai non pochi ritiri dei propri equipaggi sui selettivi asfalti del Leccese, teatro del terzo round stagionale del Trofeo Rally 4^ zona, il sodalizio siciliano capitanato da Eros Di Prima risponde fregiandosi della Coppa Scuderie

Vittoria di raggruppamento per i portacolori Garajo – Giambertoni (Renault 5 GT Turbo) e primati di classe per Labianca – “DAVIS” (Opel Kadett GSI) e per i locali Totisco – Totisco (Opel Manta 200)

Lecce, 26 maggio 2024 – Il 6° Rally Storico del Salento, terzo appuntamento del Trofeo Rally 4^ zona (TRZ), andato in scena nel fine settimana appena trascorso, si è rivelato, come da tradizione, un impegno ostico e altamente selettivo. Sugli insidiosi asfalti del Leccese, infatti, solo tre equipaggi portacolori della siciliana Island Motorsport, dei sette in lizza, sono riusciti a tagliare il traguardo contribuendo, però, alla conquista della Coppa Scuderie. Risultato, a ragione, messo in evidenza da Eros Di Prima, presidente del sodalizio isolano: «Per chi come me ed altri avevano già partecipato alla competizione salentina, c’era la piena consapevolezza di quanto fosse difficile affrontarla. Così, va un gran plauso ai “nostri” che non solo sono riusciti a concluderla ma anche a regalarci un altro trofeo da mettere in bacheca. Vorrei anche ringraziare i fratelli Totisco, Fioravante e Graziano, per averci ospitato in una loro struttura turistica. Infine, pur non facendo parte della nostra compagine, vorrei fare i miei più sinceri complimenti al nostro corregionale “Toti” Mannino, vincitore della gara e al suo primo successo assoluto».

Tornando alla cronaca, seppur alla prima partecipazione in “carriera” alla corsa pugliese, da sottolineare la quarta piazza nella “generale” e il primato in classe TC/2000 centrati da Cosimo Labianca (Opel Kadett GSI di Terzo Raggruppamento), navigato per l’occasione dall’esperto “DAVIS”. Non è stato da meno il compagno di squadra Fulvio Garajo (Renault 5 GT Turbo) che, sempre in coppia con Vincenzo Giambertoni e anch’egli all’esordio sulle strade del Salento, si è imposto nel Quarto Raggruppamento in virtù di una prestazione pulita e accorta; nell’analoga categoria, i locali Fioravante e Graziano Totisco, su Opel Manta 200, si sono fregiati dell’oro nella “Oltre 1600” ben figurando davanti al pubblico di casa.

Andando, invece, alle dolenti note, da registrare i ritiri (tutti per problemi meccanici) di Giampiero Spinnato – Fabio Mellina (Porsche 911 Carrera RS), autori di due scratch nella seconda e nella terza prova speciale delle otto in programma, e di Saverio Falco – Francesco Paolo Gelfo (Volkswagen Golf GTI), entrambi per noie al motore; fuori dai giochi, altresì, Salvo Battaglia – Eros Di Prima (Bmw 635 Csi) per l’esplosione dello spingidisco della frizione, e Lillo Oliva – Giovanni Bonafede (Bmw 2002 Ti) per la rottura della guarnizione della testata.

Calendario Trofeo Rally 4^ zona 2024

7/04 – 8° Rally Valle del Sosio Historic (Pa); 10-11/05 – Targa Florio Historic Rally (Pa); 24-25/05 – 6° Rally Storico del Salento (Le); 22/09 – 9° Tindari Rally Historic (Me).

Com. Stam. + foto