Rally Terra Sarda: Osian Pryce leader dopo la prima giornata di gara

PORTO CERVO, ARZACHENA – Osian Pryce ha archiviato da leader la prima giornata proposta dal Rally Terra Sarda, manche conclusiva del TER Series e penultimo atto del TER – Tour European Rally e della Coppa Rally di Zona 10. Il pilota gallese, sui sei tratti cronometrati messi in programma da Porto Cervo Racing, si è imposto in ben quattro occasioni sulla Skoda Fabia Rally2 Evo condivisa con il copilota Dale Furniss. Alla prima esperienza con la vettura su fondo asfaltato, il driver si è congedato dalle prime “piesse” proposte dalla Gallura al comando, con un margine di ventitré secondi sul primo inseguitore Marino Gessa, impegnato al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo che vede, sul suo sedile destro, Salvatore Pusceddu. A chiudere il podio assoluto provvisorio sono Loris Ronzano e Gloria Andreis, su Skoda Fabia Rally2 Evo. Quarta posizione per Alberto Roveta e Nicolò Gonella (Skoda Fabia Rally2 Evo), vincitori della sesta prova speciale.

L’equipaggio, nell’ordine di partenza della giornata conclusiva, precederà quello composto da Vittorio Musselli e Massimiliano Frau, con il pilota tempiese quinto all’esordio sulla Toyota GR Yaris Rally2. Sfortunato il vincitore della prova inaugurale Antonio Dettori: il pilota è stato rallentato da una “toccata” della sua Skoda Fabia Rally2 accusata nella terza prova speciale, scivolando – dal vertice – in diciannovesima posizione assoluta.

Grande, la risposta di pubblico riscontrata nei tratti cronometrati del sabato, ambientati ad Arzachena, Sant’Antonio di Gallura e Tempio Pausania, location che ha ospitato – nel Villaggio Rally Mirtó – la replica dell’evento Audi vs Lancia, presentato venerdì a Porto Cervo.

IL PROGRAMMA

Domani, motori accesi dalle ore 7:30

Domani, la giornata conclusiva del Rally Terra Sarda: dal Molo Vecchio di Porto Cervo, ad Arzachena, le vetture si dirigeranno – dalle ore 7:30 – verso il parco assistenza di Via Dettori (ore 7:55), dove le squadre avranno a disposizione trenta minuti per mettere in pratica le strategie di gara. Saranno i dodici chilometri e quattrocento metri della “Aglientu-Stazzi di Gallura-Grimaldi Lines”, alle ore 9:06, ad inaugurare la giornata. Successivamente, il programma presenterà ai competitor i 4,600 Km della “Luogosanto-I castelli di Luogosanto-PPT” (ore 9:40) ed i 3,130 Km della “Porto Cervo-Costa Smeralda-Cala Costruzioni”, tratto che vedrà alla partenza la prima vettura alle ore 10:30.

Alle ore 10:55, per quaranta minuti, le vetture sosteranno all’interno dell’area antistante il Molo Vecchio di Porto Cervo, location che ospiterà il riordino, dalle ore 10:55. L’ultimo parco assistenza vedrà svolgere le operazioni tecniche sulle vetture a partire dalle ore 12, sempre ad Arzachena: da lì le vetture si dirigeranno verso l’ultimo trittico di prove speciali, la “Porto Cervo 2-Costa Smeralda-Cala Costruzioni” delle ore 13, la “Aglientu 2-Stazzi di Gallura-Grimaldi Lines” delle ore 13:55 e l’ultimo tratto in programma, la prova speciale Luogosanto-I castelli di Luogosanto-PPT, in programma dalle ore 14:29.

La cerimonia di arrivo eleverà i protagonisti delle due classifiche assolute – moderna e storica – a partire dalle ore 15:20, sulla pedana d’arrivo nel Molo Vecchio, a Porto Cervo.

Nella foto (free copyright Morittu): Osian Pryce in azione.

