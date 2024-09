Rally Valli della Carnia, la Island Motorsport c’è

All’esordio sui selettivi asfalti friulani, il portacolori Simone Campedelli (Skoda Fabia RS Rally2), sempre affiancato dalla compagna Tania Canton, si gioca il titolo assoluto dell’International Rally Cup nell’epilogo stagionale della serie

Ampezzo (Ud) – Tra le valli del Friuli in cerca di gloria.In attesa di affrontare un avvincente finale nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2024 (provando a confermarsi definitivamente quale seconda forza del “Tricolore”), Simone Campedelli sarà impegnato, il prossimo fine settimana, al 10° Rally Valli della Carnia, epilogo stagionale dell’International Rally Cup in scena in provincia di Udine. Il portacolori della scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl), che per la prima volta in carriera calcherà i selettivi asfalti friulani, sarà coadiuvato alle note, come di consueto, dalla compagna Tania Canton e al volante della Skoda Fabia RS Rally2 della Step-Five Motorsport gommata Pirelli. Un appuntamento decisivo per il talentuoso pilota romagnolo, attuale leader della serie; vetta maturata in virtù delle due nette vittorie conseguite in altrettanti precedenti round (dei quattro in calendario), ovvero in ordine cronologico, al Rallye Elba e al “Casentino”.

«Nessun calcolo, nessuna strategia. La classifica è molto corta e abbiamo bisogno di cumulare più punti possibile. Ci giochiamo l’IRC e punteremo ad attaccare sin dallo start» – ha sottolineato alla vigilia un più che motivato Campedelli – «Certo, per quel che mi riguarda si tratterà di una gara del tutto inedita, da scoprire passo dopo passo. Ma lo sarà anche per molti dei miei diretti e più che competitivi avversari. Si partirà alla pari, vedremo».

Il confronto agonistico-sportivo scatterà venerdì 27 settembre con la disputa delle prime quattro prove speciali in programma (di cui due in notturna); l’indomani, semaforo verde per le rimanenti sei frazioni cronometrate. L’arrivo e la cerimonia di premiazione, infine, saranno allestite presso il caratteristico borgo di Ampezzo.

Classifica assoluta International Rally Cup 2024 (dopo tre gare)

1. Simone Campedelli punti 122,5; 2.Rusce 97,25; 3. Razzini 95,75; 4. Andolfi 89,75; 5. Albertini 85; 6. Tosi 84,75; 7. Bravi 75,25; 8. Michelini 63; 9. Cresci 51,5; 10. Oriella 49.