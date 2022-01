rame è il nuovo singolo di raele!

Da giovedì 20 gennaio 2022 per Le Siepi Dischi e in distribuzione Believe Digital “rame“, il singolo che segna l’inizio del nuovo percorso di Rachele Marinelli come raele. Questa canzone è una lettera d’amore scritta di getto, un primo capitolo di un disco in uscita nel 2022, un brano scritto su un treno sincero che suona come il più caldo dei colori.

Questa canzone é una lettera d’amore scritta di getto, su un treno in corsa di ritorno alla capitale in un tempo in cui ancora ci si poteva amare con gli sguardi. Rame è il colore che ho dato ad una sensazione di totale serenità , é un incontro imprevisto, é un viaggio di mani che si fanno scrigni e di letti che diventano culle di respiri e possibilità. É l’incedere lento e curioso di una volpe tra i ricordi di un inverno che lascia ora spazio al primaverile tepore. É tuttavia un colore che si trova solo nei sogni, in una realtà onirica destinata ad essere solo parallela alla vita vera. (raele)



SCOPRI IL BRANO: https://spoti.fi/3tLSL4e

BIO:

Raele è lo pseudomio di Rachele Marinelli: una cantautrice indie/folk classe ’94 nata tra le colline della Maremma Toscana. Cresce ascoltando le dive della canzone italiana degli anni 70: Patty Pravo, Milva, Mina, e quando appena adolescente scopre la vecchia chitarra della madre in soffitta, si appassiona al cantautorato italiano, da Battisti a Fabi, iniziando a scrivere le sue prime canzoni. Dopo una parentesi a Stoccolma, dove vive come busker, si trasferisce a Roma per studiare musica. Grazie alla collaborazione con Studio Corrente (Leila Bahlouri e Federico Leo), Rachele scrive “Aria Nuova”, un EP che trova la sua identità nelle sonorità più intime dell’indie-folk. Nell’ Ottobre 2021 entra a far parte della piccola grande famiglia Le Siepi Dischi, l’ennesima etichetta discografica indipendente. Il suo nuovo viaggio è previsto per gennaio del prossimo anno.

Com. Stam.