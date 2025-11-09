Randazzo. Bullismo e cyberbullismo, i consigli dei Carabinieri agli studenti del De Amicis

Riprendono gli incontri tenuti dall’Arma dei Carabinieri, in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, volti a pro­muo­ve­re azio­ni con­cre­te e consapevoli a tutela dei minori, per metterli in guardia dai pericoli della rete e accrescere in loro la cultura della legalità.

In questo solco, presso l’Istituto Comprensivo De Amicis-Don Milani di Randazzo, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Randazzo, Capitano Luca D’Ambrosio, ha incontrato gli alunni delle classi quinte elementari, alla presenza del dirigente dell’Istituto, Professor Malfitana, per parlare delle minacce del web: dal sexting, anticamera del revenge porn, al furto d’identità, dal grooming o adescamento on-line, alle deepfake, sempre più frequenti con il diffondersi dell’uso dell’Intelligenza Artificiale su immagini, video, audio, per creare contenuti che sembrano veri ma, in realtà, non lo sono.