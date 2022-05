RAP informa su programma spazzamento meccanizzato.  Stanotte le spazzatrici interverranno in via Federico Pipitone

Palermo RAP informa su programma spazzamento meccanizzato previsto per la settimana prossima, dal 23 al 27 maggio. Stanotte le spazzatrici interverranno in via Federico Pipitone, domani in via Gabriele D’Annunzio.

Programmazione relativa ad alcune vie dell’ottava circoscrizione che saranno servite, dal 23 al 27 maggio 2022, in turno notturno, dallo spazzamento meccanizzato con l’ausilio della Polizia Municipale e delle autogrù AMAT.

Stanotte si interverrà in via Federico Pipitone. Domani (giovedì) in Gabriele D’Annuncio. Venerdì via Marchese di Villabianca.

Le suddette vie sono oggetto in queste ore di interventi relativi alla pulizia delle postazioni campane RD, ritiro ingombranti abbandonati su strada e di comunicazione sul campo del passaggio, secondo calendario, delle macchine spazzatrici.

Chiediamo agli automobilisti, residenti nelle suddette vie, massima collaborazione, e di spostare l’auto come indicato dai cartelli di divieto di sosta (dalle ore 21 alle ore 3) al fine di evitare sanzioni.

Per consultare la programmazione settimanale del servizio: www.rapspa.it

Spazzamento meccanizzato dal 23 maggio al 27 maggio 2022

Lunedì 23 maggio: piazza Sturzo – via Domenico Scinà (tratto piazza Sturzo Turati e via Turati; martedì 24 maggio: via Castriota; mercoledì 25 maggio: via Isonzo – via Alessio di Giovanni – via Vittorio Alfieri; giovedì 26 maggio: via Piersanti Mattarella; venerdì 27 maggio: via Marchese di Roccaforte.

In foto: spazzatrici e operai in azione in via Crispi e Piazza Croci e via Sciuti,Garzilli

Com. Stam./foto