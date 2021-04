Rap. Sinistra Comune: “Auguriamo buon lavoro al presidente Miliziano. Auspichiamo un veloce cambio di passo”

Palermo – Siamo soddisfatti della nomina del nuovo amministratore unico dell’Azienda RAP, per cui era essenziale una guida in una fase delicatissima come quella attuale.

Siamo convinti sia stato corretto da parte del Sindaco scegliere una persona che conosce bene la RAP e che possa essere da subito operativo per affrontare i problemi che affliggono l’azienda,puntando a migliorare nello stesso tempo i servizi resi alla cittadinanza.

La gestione Norata non ha certamente portato ai risultati che avremmo auspicato, al netto delle responsabilità regionali. E’ sotto gli occhi di tutti come sia stato fatto poco per il miglioramento della raccolta differenziata e per la pianificazione delle azioni mirate a ottimizzare la raccolta dei rifiuti. Anche la gestione del personale del personale è stata deludente, basta pensare all’incompiuta mobilità interaziendale da Reset.

Siamo pronti ad incontrare al più presto Maurizio Miliziano, cui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro. Chiediamo sin da ora la modulazione di un cronoprogramma chiaro per affrontare i prossimi difficili mesi, che vedranno la discarica di Bellolampo saturarsi. E’ necessario pianificare gli interventi per non innescare altre situazioni di emergenza sotto il profilo sanitario o della sostenibilità aziendale.

Dichiarazione dei consiglieri comunali di Sinistra Comune: Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando e Marcello Susinno

Com. Stam.