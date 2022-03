Rapina aggravata eseguite tre misure cautelari Video

I Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto (TV), con il coordinamento della Procura della Repubblica di Treviso, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa nei confronti di tre persone (due di nazionalità albanese ed un italiano)

ritenute gravemente indiziate, in concorso tra loro e a vario titolo, dei reati di rapina aggravata in abitazione e porto di armi o oggetti atti a offendere, mentre un quarto soggetto, di nazionalità albanese, risulta indagato nel medesimo procedimento penale, instaurato a seguito della rapina avvenuta nella tarda serata del 9 agosto 2021 ad Altivole (TV), quando tre individui armati di coltello e a volto coperto, approfittando dell’apertura di alcune finestre, avevano fatto irruzione nell’abitazione di due coniugi 81enni, sorpresi mentre erano a dormire e minacciati, sottraendo loro i risparmi, circa 4.000 Euro, che la coppia teneva in camera da letto.

Grazie alle prime testimonianze raccolte, già nella nottata veniva individuata dai militari dell’Arma, semi nascosta nella vegetazione in zona campestre, a qualche centinaio di metri dall’abitazione rapinata, lungo la via di fuga probabilmente utilizzata dagli autori del reato, un’automobile Mercedes con targa albanese. Proprio partendo dai riscontri raccolti nella circostanza, i Carabinieri della Castellana, con la collaborazione dei colleghi del Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma, riuscivano a raccogliere gravi elementi indiziari da cui evincere la riconducibilità dell’auto Mercedes ai soggetti che avevano compiuto la rapina in danno della coppia di pensionati. Veniva, in particolare, individuato l’esercizio commerciale in provincia di Padova dove la sera della rapina erano stati acquistati capi di abbigliamento, calze, guanti e utensili in parte rinvenuti proprio nei paraggi del luogo di sosta della Mercedes, di cui veniva pure ricostruito dagli inquirenti il verosimile itinerario nelle fasi precedenti alla commissione della rapina: la partenza dal casertano e la tappa al negozio del padovano per acquistare il materiale necessario per la materiale esecuzione del reato.

Dagli elementi raccolti durante le indagini sin qui compiute si può ipotizzare come il soggetto italiano sia stato il basista della rapina, avendo legami di conoscenza con le persone offese e contatti con gli indagati, prevalentemente dimoranti in Campania, proprio in concomitanza con le fasi preparatorie della commissione del reato.

Rispetto ai tre destinatari del provvedimento restrittivo: il soggetto italiano è stato rintracciato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ad uno dei due soggetti albanesi, già detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Vasto (CH), è stata notificata la presente misura custodiale mentre un terzo soggetto, resosi nel frattempo irreperibile, è tutt’ora attivamente ricercato.