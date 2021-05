I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Giovanni in Persiceto (BO) hanno arrestato due marocchini per rapina in concorso e lesioni personali. E’ successo questa notte, alle ore 04:00 circa, quando la Centrale Operativa Carabinieri di San Giovanni in Persiceto (BO) è stata informata della presenza di un uomo ferito da un pestaggio che giaceva in via Circonvallazione Levante a Pieve di Cento (BO).

Soccorso dai sanitari del 118, il malcapitato, identificato in un 29enne marocchino, è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cento (FE), dove gli è stata diagnosticata una lesione agli arti superiori guaribile in 30 giorni. Sentito dai militari, il 29enne marocchino ha riferito di essere rapinato del suo smartphone e di una cinquantina di euro da un paio di connazionali che lo avevano minacciato e picchiato. Individuati nella loro abitazione situata nelle vicinanze, i due rapinatori, identificati in un 29enne e un 25enne, entrambi marocchini e disoccupati, sono stati arrestati e tradotti in carcere. La refurtiva è stata ritrovata dai militari restituita al legittimo proprietario.