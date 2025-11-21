Rapinano un bar sottraendo 4000 euro. Durante la fuga impattano contro un guardrail. Arrestati dai Carabinieri un 29enne e un 52enne

Sezze (LT): Nella decorsa notte, a Sezze, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina e della Stazione di Sezze, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due uomini di 29 e 52 anni, entrambi residenti nella provincia di Latina, ritenuti gravemente indiziati di aver commesso una rapina a mano armata in un bar di quel centro.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma attraverso le prime testimonianze e le immagini di videosorveglianza, il 29 enne, armato di pistola e con il volto travisato, avrebbe fatto irruzione nel locale, minacciando i presenti e sottraendo circa 4000 euro in contanti e alcuni ticket per le slot machine. Ad attenderlo, all’esterno, su un motociclo, vi sarebbe stato il 52enne.

I due avrebbero tentato la fuga, ma a causa dell’alta velocità avrebbero perso il controllo del mezzo, impattando autonomamente contro un guardrail dopo l’incidente, per poi proseguire la fuga a piedi nelle campagne circostanti, fino alle vicinanze della stazione ferroviaria, dove sono stati intercettati e bloccati dai Carabinieri.

Pertanto, i due indagati sono stati arrestati per il reato di rapina aggravata. A seguito delle lesioni riportate, il 27enne è stato trasportato presso l’ospedale di Latina per le cure del caso. Dopo le formalità di rito, gli arrestati saranno associati alla Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione