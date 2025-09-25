Rapinano una collana in Stazione Milano-Certosa: la Polizia di Stato arresta due giovani Video

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, lo scorso 20 Settembre ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nei confronti di un cittadino italiano e uno egiziano, entrambi 25enni e di origine egiziana, ritenuti responsabili della rapina pluriaggravata commessa lo scorso 25 giugno presso la Stazione di Milano-Certosa.

L’attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro ha preso il via da quell’episodio in cui, verso le ore 22:30, i due uomini, entrambi gravati da precedenti penali, avevano strappato la collana di oro giallo dal collo della vittima, mentre quest’ultima stava scendendo le scale del sottopasso che conduceva ai binari, colpendola violentemente con calci e pugni, per poi spingerla facendola rotolare per terra, prima di darsi alla fuga. Il contributo della vittima è stato fondamentale per identificare i responsabili della rapina.



I due responsabili sono a San Vittore ferma restando la presunzione di innocenza delle persone sottoposte ad indagini preliminari, da reputarsi non colpevoli fino alla eventuale sentenza di condanna divenuta irrevocabile.