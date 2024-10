Rappresentative regionali: questi i tecnici che guideranno le selezioni siciliani al prossimo TdR 2025

La macchina organizzativa del prestigioso Torneo delle Regioni, che si svolgerà in Sicilia, dall’11 al 18 aprile, è operativa ormai da tempo. Dal punto di vista logistico, il presidente Sandro Morgana sta definendo i campi da gioco in sintetico che saranno teatro delle sfide dell’evento che costituisce la massima espressione del calcio giovanile italiano.

“Un lavoro certosino – commenta il presidente della Lnd Sicilia, Sandro Morgana – su tutto il territorio siciliano per scegliere le strutture e anche gli alberghi. Dobbiamo farci trovare pronti. Sarà un percorso ricco di lavoro, di condivisione e concertazione. Il gioco di squadra farà la differenza. Perché la buona riuscita della manifestazione determinerà il successo della Sicilia in tutte le componenti”.

CARLO BREVE, COORDINATORE TECNICO. Sul piano tecnico, chiaramente, sono mesi cruciali per definire l’assetto delle rappresentative di calcio a 11 che giocheranno in casa l’evento più importante della loro carriera giovanile. Il ruolo di coordinatore delle selezioni è stato affidato a Carlo Breve.

Reduce dall’esperienza in Cina dove per diverse settimane ha insegnato tattica calcistica alla Facoltà di Scienze Motorie all’Università di Fuzhou, già allenatore di diversi club di calcio dilettantistico, Breve torna nello staff rappresentative dove ha ricoperto ruoli in due fasi. Era stato già nel 2017 allenatore della rappresentativa Juniores e supervisore delle selezioni, nonché referente delle nazionali dilettanti Under 15 e Under 17. E nella prima esperienza guidò la rappresentativa Juniores.

Proprio questa selezione è stata affidata a Giuseppe Russo, vice allenatore nelle ultime esperienze in Romania (Cluji) nello staff di Andrea Mandorlini (ma aveva lavorato sempre con l’ex terzino dell’Inter ad Ascoli e Mantova). Under 17 sarà allenata da Lorenzo Corsino, il selezionatore che ha guidato la Sicilia alla vittoria del trofeo Piras, svoltosi a giugno in Sardegna. Nella finale i siciliani superarono per 2-0 il Piemonte Val D’Aosta. Nell’Under 15 la novità è costituita da Santo Torre. L’ex calciatore professionista, da diversi anni, è impegnato nel settore giovanile con risultati importanti. Nel 2002, infatti, conquistò il titolo regionale con l’Academy Katane Under 17. Nelle ultime due stagioni ha fatto parte dello staff tecnico del settore giovanile del Catania. Daniele Di Salvo, reduce dall’esperienza alla guida della selezione Under 15 maschile, allenerà la rappresentativa femminile.

“Riteniamo di aver scelto allenatori, il cui profilo sul piano tecnico e umano è indiscutibile. Nelle prossime settimane ufficializzeremo gli staff in un incontro dove definiremo le linee guida. Come sempre, ritengo, fondamentale, che la Sicilia debba lasciare il segno sul piano tecnico e, soprattutto, comportamentale. Ci sarà il pubblico siciliano, quello che segue il calcio a seguirli, il vero esempio dovrà partire proprio dalle nostre squadre”.

