Raptor Engineering a Monza per l’atto II nell’Italiano GT Endurance

Dopo Misano, nel weekend del 22 giugno il Tricolore torna in pista all’Autodromo Nazionale, dove il team modenese cerca le risposte giuste in GT Cup con le due Porsche 911 GT3 Cup affidate a Palma-Olivieri-Navatta, sul podio nell’esordio 2025, e Carboni-Di Benedetto-Nicolosi. La 3 ore di gara domenica alle 14.30 live su ACI Sport TV (Sky 228) e in differita su RaiSport

Modena. Riparte da Monza il Campionato Italiano GT Endurance 2025 di Raptor Engineering. L’appuntamento è con il secondo round dei quattro in calendario, in programma nel fine settimana del 22 giugno e che dunque segna un fondamentale crocevia nella rincorsa al Tricolore, nella cui serie con le gare di durata il team modenese è all’esordio dopo aver vinto il titolo 2024 in GT Cup II nella serie Sprint. Dopo la prima stagionale di inizio maggio a Misano, la squadra diretta da Andrea Palma e Isabelle Maserati conferma al via le due Porsche 911 GT3 Cup affidate allo stesso Palma, Massimo Navatta e Flavio Olivieri in classe Pro-Am e a Gianluca Carboni, Davide Di Benedetto e Giuseppe Nicolosi in classe Am.

Due “frecce” che dovranno cercare di confermarsi nella lotta al vertice, in particolare l’equipaggio Palma-Navatta-Olivieri, che torna in azione dopo l’ottimo secondo posto celebrato sul podio di Misano. L’esordio stagionale del trio formato dal team principal e affermato pilota romano, dal gentleman driver parmense e dall’appena 18enne rookie capitolino fa ben sperare in vista di un impegno che in ogni caso si presenta in premessa come una sfida del tutto diversa, dove aldilà delle dinamiche sportive giocano un ruolo fondamentale le peculiarità e il prestigio del Tempio della Velocità. Il trio con il pilota viterbese Carboni, il palermitano Di Benedetto e il catanese Nicolosi è da par suo reduce da una top-5 di classe Am. Il risultato di Misano ha permesso di muovere la classifica, ma non può che rappresentare un primo passo verso traguardi di rilievo, che la formazione alla prima stagione con Raptor Engineering ha tutte le carte in regola per centrare. Il weekend brianzolo, in ogni caso, non sarà importante soltanto in pista. Ad affiancare le attività “sul campo” del team è previsto un esclusivo doppio evento con Sunsolution, azienda parmense leader nel settore dell’efficienza energetica con decenni di know-how nelle rinnovabili che ormai da qualche stagione “corre” in partnership con la squadra e che proprio all’Autodromo Nazionale farà vivere agli ospiti un’esperienza unica e diretta, aggiungendo attività di networking e uno stand promozionale.

A Monza il Tricolore GT Endurance ha in programma FP1 ed FP2 venerdì alle 10.35 e alle 14.25. Sabato terza prova libera alle 8.30 e nel pomeriggio le qualifiche a partire dalle 16.00 con un turno ciascuno per pilota. Domenica 22 maggio il clou delle tre ore di gara con giro di formazione in partenza alle 14.30. Prevista la diretta tv integrale su ACI Sport TV (canale 228 di Sky) e differita su RaiSport in orari da definire. Disponibile anche il live streaming sui canali social ufficiali.

Il team principal e pilota Andrea Palma: “L’obiettivo è cercare di competere ad alti livelli con entrambe le Porsche del team, confidando sul fatto che anche la vettura iscritta in Am stavolta resti fuori da eventuali imprevisti. L’equipaggio con Nicolosi, Carboni e Di Benedetto è ben bilanciato e quindi può far bene, l’importante sarà evitare guai per potersela giocare. Noi in Pro-Am veniamo da un podio e quindi non possiamo che mirare a punti pesanti per il campionato. Certo, dipenderà anche dal Balance of Performance rispetto alle vetture rivali. Cercheremo comunque di mettere tutto a punto per rispondere al meglio alla chiamata di questo importante round. Non abbiamo svolto test in pista, però con le esperienze maturate in precedenza e i dati acquisiti partiamo da una buona base fin dalle prove libere. E dovremo fare bene anche ai box perché sono ancora le prime esperienze della squadra con rifornimento e cambio gomme. Sono molto contento di come i ragazzi si sono comportati a Misano. Sono preparati e motivati, quindi credo che anche a Monza il resto dovremo farlo noi in pista”.

Campionato Italiano GT Endurance 2025: 4/5: Misano; 22/6: Monza; 3/8: Imola; 14/9 Mugello.

