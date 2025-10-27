Raptor Engineering campione-bis con Olivieri nell’Italiano GT!

Dopo aver centrato il titolo nell’Endurance, il team modenese si ripete a Monza conquistando lo Scudetto GT Cup II nella serie Sprint grazie al successo del 18enne rookie romano al volante della Porsche 911 GT3 Cup: “Grande gioia di squadra!”. E Naldi-Cianfoni sono al top stagionale

Modena, 27 ottobre 2025. Resterà molto dell’ultimo mese vissuto in casa Raptor Engineering, che nel weekend si è imposto a Monza centrando il titolo del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint in GT Cup II con Flavio Olivieri al volante della prima Porsche 911 GT3 Cup schierata dal team modenese. Domenica in squadra è esplosa tutta la gioia tanto sperata nell’attesa del possibile bis tricolore dopo che la scuderia diretta da Andrea Palma e Isabelle Maserati aveva già centrato il titolo di classe Am nella serie Endurance a settembre.

Due importantissime conquiste per i colori Raptor, con la più recente che ha coinvolto un giovanissimo rookie. Romano, 18 anni, nel Tempio della Velocità Olivieri è stato protagonista di un weekend quasi perfetto. Solo un contatto lo aveva estromesso dalla lotta in gara 1 sabato, conclusa al quarto posto e con ancora il titolo in palio. Poi in gara 2, scattato dalla pole position, Olivieri si è aggiudicato la corsa e dal primo gradino del mitico podio di Monza ha potuto celebrare anche la conquista del suo primo Scudetto. Per la squadra rosso-nero-blu, invece, il bottino di Campionati Italiani tocca quota tre: ai due di quest’anno va infatti aggiunto il Tricolore Sprint conquistato anche nel 2024.

Per Raptor Engineering sul circuito brianzolo le buone notizie sono arrivate anche dalla classe Am con la seconda Porsche 911 GT3 Cup in gara. Giovanni Naldi e Matteo Cianfoni hanno infatti concluso la loro prima stagione in squadra e insieme con due convincenti e solide top-5. Due quinti posti, nemmeno lontani da un possibile podio, che per l’equipaggio formato dai due gentleman driver romani (con Cianfoni anche esordiente assoluto nel GT Italiano) significano miglior risultato stagionale a coronamento di un 2025 vissuto in costante crescita, mostrando elevato impegno anche durante i vari test effettuati in preparazione alle varie tappe tricolori.

Un’esperienza che, tra Endurance e Sprint, la squadra ha vissuto in tutti gli otto weekend del Campionato Italiano GT. Il team principal Andrea Palma ha riassunto il 2025 naturalmente iniziando proprio dal post-Monza: “Siamo contenti, è una grande gioia di squadra, questo titolo di Olivieri è stato davvero tanto sofferto. In gara 1, per i danni e il testacoda subìti in un contatto provocato proprio dal rivale diretto per il titolo, poi penalizzato, la situazione si era complicata. Noi abbiamo continuato a crederci, i giochi in gara 2 si sono di nuovo spostati dalla nostra parte e ce l’abbiamo fatta. Nella stagione del Tricolore abbiamo presentato quattro equipaggi al via tra Endurance e Sprint: due hanno vinto il titolo, uno l’ha sfiorato e un altro, all’esordio, è a mano a mano cresciuto fino alla top-5. Direi che sono numeri e risultati importanti. Un 2025 nel complesso positivo e dopo Monza possiamo tornare a casa con tanto entusiasmo e tanta soddisfazione, dovuta in particolare a tutti questi nostri ragazzi, che si sono impegnati con costanza e dedizione. Alla fine è sempre la squadra a fare la differenza e tutto il lavoro è stato ripagato”.

