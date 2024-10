Raptor Engineering campione e vicecampione fra Tricolore e Porsche

Nella finalissima di Monza il team modenese festeggia il titolo italiano GT Cup Sprint con il parmense Navatta e il team principal Palma, vincitori in gara 2, mentre in Carrera Cup Italia Fenici sale due volte sul podio ma pur con più punti di tutti è secondo in Michelin Cup a conferma che la squadra è sempre stata protagonista di una stagione di vertice su tutti i fronti

Modena, 7 ottobre 2024. Raptor Engineering ha concluso la stagione 2024 centrando vittorie, podi e titoli sul circuito di Monza, dove era contemporaneamente di scena nell’ultimo e decisivo round sia del Campionato Italiano GT Sprint sia della Porsche Carrera Cup Italia, vivendoli sempre da protagonista con le tre Porsche 911 GT3 Cup schierate al via. Al volante della prima, sul circuito brianzolo è arrivato il titolo di campioni italiani 2024 GT Cup II Pro-Am per Massimo Navatta e Andrea Palma, che dopo il quarto posto di gara 1 hanno coronato con una vittoria in gara 2 la tappa brianzola del Tricolore GT Sprint. Un titolo strameritato quello centrato dal gentleman driver parmense, alla stagione d’esordio sul palcoscenico nazionale più ambìto, bravo a migliorarsi a ogni appuntamento alternandosi alla guida con l’esperto pilota romano e team principal proprio della squadra modenese, che aggiunge questo titolo alla lunga serie di vittorie ottenute in carriera. Navatta e Palma hanno concluso la stagione tricolore firmando il successo in ben 6 delle 8 gare disputate e al già scintillante bottino di trionfi va aggiunto un secondo posto. Davvero un campionato vissuto sempre ai vertici.

Così come ai vertici della Michelin Cup il team Raptor è stato costantemente protagonista fin dal primo round 2024 della Carrera Cup Italia. In un weekend finale di pieno apprendistato per il 17enne rookie romano Flavio Olivieri, che torna da Monza con un’ottima qualifica e il settimo posto colto fra gli esordienti in gara 2, l’attesa era per i verdetti finali della Michelin Cup, dove l’alfiere rosso-nero-blu Francesco Maria Fenici si giocava il titolo. Il pilota romano ha vissuto un fine settimana davvero competitivo, coronato con due podi frutto dei due secondi posti centrati in gara 1 e gara 2 che l’hanno più in alto di tutti in classifica. Malgrado abbia guadagnato più punti dei rivali, però, la classifica finale lo vede concludere secondo in campionato a sole 4 lunghezze dal titolo in conseguenza della regola che prevede di considerare validi il massimo di 11 dei 12 risultati possibili. Fenici è dunque vicecampione in Michelin Cup, esito finale che resta in ogni caso il suo miglior piazzamento di sempre nell’ultra-competitivo monomarca tricolore.

Il team principal e pilota Andrea Palma: “Era difficile aspettarsi di vincere il titolo italiano. Abbiamo iniziato il Tricolore GT Sprint per introdurre Navatta al campionato, ma gara dopo gara abbiamo continuato a vincere e alla vigilia di Monza ci siamo ritrovati in testa. Sono felicissimo che alla fine il titolo è arrivato, anche per Raptor, perché anche per la squadra era un’esperienza nuova. E poi vincere insieme a Massimo, che considero un fratello, rende tutto ancora più bello. In Carrera Cup è stata una stagione complessa, il livello si è alzato tantissimo, ma nonostante questo con Fenici ce la siamo giocata fino alla fine e anche per lui è stata una bella esperienza, tra l’altro conclusa in ogni caso con più punti di tutti, fattore che riconosce i meriti sia del pilota sia del team, che ha svolto un lavoro eccezionale anche con Olivieri. Flavio a Monza è andato forte, è cresciuto molto nella prestazione. Gli è mancato il risultato in gara, ma l’ho visto molto maturato. Ha dimostrato di esserci, nel 2025 con una buona preparazione può disputare un’ottima stagione”.

Massimo Navatta: “Monza è stato un weekend difficile e mai scontato. Ma in gara 2 abbiamo vinto, è una grande soddisfazione conquistare il titolo. Non mi aspettavo di vivere una stagione così intensa insieme ad Andrea, sono felicissimo di averla intrapresa. Grazie davvero a tutti, sono emozionatissimo!”.

Francesco Fenici: “Abbiamo disputato un fantastico 2024 con 1 vittoria e 5 podi nelle ultime 6 gare e per questo devo ringraziare Raptor Engineering e tutti coloro che mi hanno sostenuto, anche arrivando da lontano fino a Monza. Abbiamo ottenuto il massimo punteggio, nessuno ha fatto meglio di noi, solo la regola degli scarti ci ha penalizzato. Resta comunque la mia miglior stagione in Carrera Cup, un buon punto di partenza per gli obiettivi futuri”.

