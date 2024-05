Raptor Engineering di scena a Imola con triplo “obiettivo Porsche”

Secondo atto per il team modenese nella Carrera Cup Italia, dove cercherà progressione dal rookie Olivieri e difesa della leadership in Michelin Cup con Fenici, mentre nell’Italiano GT il parmense Navatta e il team principal Palma mirano al bis dopo i successi di Misano. Sabato 1 e domenica 2 giugno tutte le gare di entrambi i campionati in diretta televisiva, on demand e web

Modena. Raptor Engineering riaccende i motori delle tre Porsche 911 GT3 Cup che quest’anno “splitta” in due diverse serie nazionali, entrambe di scena a Imola nel weekend del 2 giugno: Porsche Carrera Cup Italia e Campionato Italiano GT Sprint, dove il team modenese è alla stagione d’esordio. In Carrera Cup la squadra diretta da Andrea Palma e Isabelle Maserati è invece alla quinta stagione e vanta due titoli nella Michelin Cup. Proprio da leader di questa categoria si ripresenta al via del secondo round Francesco Maria Fenici: alla prima presenza da alfiere Raptor, nella tappa inaugurale di Misano il driver dei Centri Porsche Roma ha centrato una vittoria e un secondo posto che lo hanno proiettato per la prima volta al comando della Michelin Cup. Un inizio sfolgorante che il prossimo weekend sul circuito del Santerno darà a pilota e squadra il compito di difendere la vetta da una nutrita concorrenza.

Sempre in Carrera Cup Italia torna sulla 911 GT3 Cup del Centro Porsche Catania Flavio Olivieri, talento in erba che ha appena compiuto 17 anni. Iscritto fra i Pro, il rookie romano ha messo in mostra doti velocistiche interessanti già all’esordio, quando però è stato bersagliato dalla sfortuna. Trovarsi immediatamente in corsa per la zona punti in uno dei monomarca più competitivi ha segnato un ottimo inizio sotto il profilo della competitività, ma aldilà dei risultati a Imola il team Raptor e Olivieri mettono nel mirino un’ulteriore progressione e uno step evolutivo di esperienza generale nel campionato, nella conoscenza di un tracciato così impegnativo e anche come giovanissimo rappresentante dello Scholarship Programme, il progetto di coaching che Porsche riserva agli under 23.

Anche per l’Italiano GT Sprint Imola segna il secondo atto del 2024. Al via nei colori rosso-nero-blu si ripresenta l’equipaggio formato da Massimo Navatta e dal team principal Andrea Palma, che da pilota navigato e vincente segue da vicino le prime esperienze in gara del gentleman driver parmense. Anche nel Tricolore GT l’inizio è stato brillante, con l’inedito duo vincitore in entrambe le gare di Misano nella classe GT Cup II Pro-Am. A Imola si cercherà il bis, ma senza pressioni, curando in primis la crescita tecnica e sportiva di Navatta e gli aspetti strategici legati anche ai pit-stop che caratterizzano le sfide del Campionato Italiano.

Il team principal Andrea Palma dichiara in vista della seconda stagionale: “In Carrera Cup l’obiettivo è far bene. Dopo gli inattesi imprevisti di Misano, che non erano mai successi, sulla macchina di Olivieri abbiamo lavorato per non avere alcun dubbio e fin dalle libere cercheremo di essere a posto con tutto. Flavio deve concentrarsi su quanto già vissuto a Imola in occasione del test pre-stagionale in aprile. Non sarà un weekend facile, ma compiere un nuovo step è nelle sue corde, ha tutto per ben figurare e a Misano abbiamo visto il potenziale. In Michelin Cup con Fenici siamo partiti subito bene, sarebbe un peccato sprecare nuove opportunità. Importante è rimanere concentrati, non commettere errori e così portare a casa risultati. Nel Tricolore GT sono tornato in pista per dare supporto a Navatta, ma alla fine è divertente e sfidante anche per me. Imola è un bel banco di prova per Massimo. Siamo contenti di quanto stia progredendo, stiamo ancora lavorando sulla performance, ma può far bene e avere la conferma di quanto di buono ha realizzato finora.”.

A Imola, dopo libere e qualifiche, sulla distanza di 30 minuti + 1 giro la Carrera Cup Italia disputa gara 1 sabato alle 15.20 e gara 2 domenica alle 12.00: le due corse saranno trasmesse in diretta gratuita su Dazn (è sufficiente iscriversi nell’app o nel sito ufficiale) e in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it .

L’Italiano GT Sprint disputa gara 1 della GT Cup sabato alle 18.40 e gara 2 domenica alle 16.30: sulla distanza di 50 minuti + 1 giro, previste le dirette su ACI Sport TV (Sky 228) e sui canali ufficiali web.

Porsche Carrera Cup Italia 2024: 5/5 Misano; 2/6 Imola; 14/7 Mugello; 8/9 Imola; 22/9 Vallelunga; 6/10 Monza

Campionato Italiano GT Sprint 2024: 5/5: Misano; 2/6: Imola; 25/8: Mugello; 6/10 Monza

Com. Stam. + foto

Raptor Fenici action1 Porsche CCI Misano2024

Raptor Olivieri action1 Porsche CCI Misano2024