Raptor Engineering di scena a Vallelunga in Porsche Carrera Cup

Cruciale quinto e penultimo appuntamento stagionale sul circuito capitolino per il team modenese, che riprende le sfide con le 911 GT3 Cup affidate agli attesi padroni di casa Olivieri, 17enne rookie romano impegnato fra i Pro con il Centro Porsche Catania, e Fenici, che con i Centri Porsche di Roma da attuale capoclassifica si gioca le chance di rimanere in corsa per il titolo della Michelin Cup. Sabato e domenica le due gare in diretta su Dazn e live streaming

Modena. Nel 2024 di Raptor Engineering arriva proprio sull’Autodromo di Vallelunga, circuito di casa dei propri portacolori e anche del team principal Andrea Palma e del dealer Centri Porsche di Roma, il cruciale quinto e penultimo round stagionale della Porsche Carrera Cup Italia. Il team modenese diretto dall’esperto manager, pilota e collaudatore romano insieme a Isabelle Maserati nel weekend del 22 settembre affronta un impegno bi-fronte che segna l’avvio della volata finale dell’ultra-competitivo monomarca tricolore e lo fa schierando le Porsche 911 GT3 Cup da 510 cavalli affidate a Flavio Olivieri (la numero 44 del Centro Porsche Catania) e Francesco Maria Fenici (la numero 50 appunto dei Centri Porsche di Roma). Davanti al pubblico amico e a tanti ospiti, amici e tifosi, sul circuito che sorge a Campagnano di Roma i due alfieri capitolini sono chiamati a un’ulteriore prova del nove dopo quanto di buono mostrato nella precedente e temuta trasferta a Imola, dove Olivieri è di nuovo marcato punti e fatto segnare il giro più veloce in gara 2.

Fenici è invece salito due volte sul secondo gradino del podio riprendendosi la leadership solitaria nella classifica della Michelin Cup. Il 34enne pilota laziale, protagonista in campionato con una vittoria, 3 podi e 4 top-5, vanta però soltanto un punto di vantaggio su una concorrenza nutrita e agguerritissima, situazione per la quale a Vallelunga si giocherà tutte le chance di rimanere in corsa per il titolo in vista poi del gran finale previsto a Monza in ottobre.

Il giovanissimo Olivieri, 17 anni compiuti appena lo scorso maggio e alla prima stagione in Carrera Cup, nella prova di casa dovrà confermare soprattutto quella dedizione all’apprendistato che finora ha caratterizzato nel migliore dei modi, cioè con progressi continui, la sua stagione, fra l’intenso lavoro svolto con la squadra e i coach, la dedizione mostrata e gli impegni nello Scholarship Programme e anche un po’ attraverso quella salutare verve di esordiente dispensata nelle migliori occasioni e premiata anche con risultati di rilievo.

­Il fine settimana sull’autodromo romano sarà preceduto giovedì pomeriggio dalla giornata di test ufficiali, mentre venerdì 20 settembre alle 15.00 prendono il via le prove libere e sabato alle 9.45 le qualifiche. Sempre sabato, le 16.40 segnano il momento del via di gara 1, mentre domenica gara 2 scatta alle 11.30. Per entrambe le corse, sulla distanza di 30 minuti + 1 giro, è disponibile la diretta gratuita su Dazn (basta iscriversi nell’app o nel sito ufficiale) e in aggiunta il live streaming in HD su www.carreracupitalia.it .

Il team principal Andrea Palma dichiara in vista del primo atto della volata finale: “Siamo pronti, siamo già qui a Vallelunga e attendiamo il test pre-weekend per un’ulteriore messa a punto delle due vetture e per girare ancora dopo i test svolti la scorsa settimana con differenti soluzioni di assetto. C’è ancora da lavorare e quindi bene la nuova occasione prima dei turni ufficiali, in primis utilissima per i piloti, perché questo è un circuito molto tecnico, in particolare nella parte guidata si può fare la differenza e il tratto del Curvone è uno dei più veloci e impegnativi d’Italia. Poi qui in tanti nel team siamo all’appuntamento casalingo, me compreso. C’è una ‘combo’ di circostanze davvero interessante e la gara di casa è sempre complicata, spero che tutto possa filare liscio e che alla fine potremo fare quanto possibile al meglio. Ci sarà anche tanto pubblico, così come tanti amici e tifosi dei nostri piloti: Vallelunga è sempre emozionante anche per questo e il team la vivrà davvero con grande intensità”.

Il team è presente sul web via social media facebook @raptorengineeringteam e instagram @raptor_engineering e sito ufficiale www.raptorengineering.it .

Porsche Carrera Cup Italia 2024: 5/5 Misano; 2/6 Imola; 14/7 Mugello; 8/9 Imola; 22/9 Vallelunga; 6/10 Monza

Campionato Italiano GT Sprint 2024: 5/5: Misano; 2/6: Imola; 25/8: Mugello; 6/10 Monza