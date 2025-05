Raptor Engineering, doppio assalto nel Campionato Italiano GT

Dopo il titolo GT Cup dello scorso anno, il team modenese programma 4 equipaggi fra serie Endurance e serie Sprint 2025 e coinvolge ben 9 piloti provenienti da tutta Italia componendo un interessante mix di campioni affermati, esordienti e non. Primo round a Misano il 2-4 maggio

Modena. Dopo il titolo tricolore conquistato lo scorso anno in GT Cup Sprint, Raptor Engineering ha pianificato una nuova stagione nel Campionato Italiano GT, dove nel 2025 il team modenese ritorna in forze e raddoppia serie, vetture ed equipaggi. La squadra diretta da Andrea Palma e Isabelle Maserati parteciperà infatti sia alla serie Endurance sia alla serie Sprint per un doppio assalto firmato da quattro equipaggi, equamente divisi fra i due Tricolori. Un ritorno con importanti premesse e ambizioni che consolida il ruolo di Raptor Engineering nel panorama nazionale dopo un 2024 tutto all’attacco. Da tutta Italia arrivano i piloti coinvolti nel doppio programma, a definire un interessante mix di campioni affermati, maturi protagonisti e driver giovanissimi o addirittura esordienti al volante delle due Porsche 911 GT3 Cup iscritte nella categoria GT Cup in entrambe le serie.

Primo a prevedere il semaforo verde al Misano World Circuit nel weekend del 4 maggio sarà l’Italiano GT Endurance, nel quale il team emiliano schiera l’inedito equipaggio “tutto Anni ’80” formato dal viterbese Gianluca Carboni (classe 1980) e dai siciliani Davide Di Benedetto (palermitano classe 1983) e Giuseppe Nicolosi (catanese classe 1984), tutti con già un curriculum nel Tricolore ma new-entry in squadra. La seconda line-up di piloti prevede lo sdoppiamento di ruolo per il team principal Andrea Palma. Dopo l’ennesimo titolo conquistato lo scorso anno, il collaudatore ufficiale della Pagani e affermato pilota romano accetta la nuova sfida e, stavolta nella serie Endurance, si ripresenta al via con Massimo Navatta, il gentleman driver parmense che si conferma nel team dopo l’ottima progressione mostrata lo scorso anno. Con 6 vittorie su 8 gare, i due sono i campioni italiani 2024 GT Cup II della serie Sprint e per l’impegno nella Endurance saranno affiancati da Flavio Olivieri, talentuoso rookie romano che a soli 17 anni nel 2024 è stato fra i giovanissimi protagonisti della Carrera Cup Italia, mostrando una crescita esponenziale che ora dovrà mettere ulteriormente a frutto nella sua seconda stagione con la 911 GT3 Cup da 510 cavalli.

Olivieri sarà protagonista anche nella serie Sprint, in partenza dall’Autodromo di Vallelunga il 23-25 maggio. In questo caso il giovane driver capitolino, unico dei 9 alfieri Raptor ad affrontare entrambi i campionati, farà coppia con Giacomo Barri, 34enne driver lombardo dalle spiccate doti velocistiche e con già diversi successi centrati in carriera dopo gli inizi in monoposto e il passaggio alle corse Gran Turismo. La seconda Porsche schierata nel Tricolore GT Sprint sarà invece affidata a un equipaggio meno esperto e iscritto in classe AM, formato dai romani Giovanni Naldi (pilota classe 1987 già conosciuto nell’ambiente del GT Italiano) e Matteo Cianfoni, new-entry classe 1982.

Il team principal e pilota Andrea Palma: “Per Raptor Engineering il 2025 sarà una stagione davvero importante e con una serie di test stiamo cercando di prepararla al meglio. Per affrontare i nuovi programmi tricolori, come squadra abbiamo dovuto investire su uomini e attrezzature, in particolare per la serie Endurance ci siamo dovuti strutturare con i mezzi che servono per i pit-stop con rifornimento, per noi una novità assoluta. Una sfida interessante che ci proietta nel mondo delle corse GT ‘vere’, quelle appunto di durata. E partecipando con delle Porsche in versione Cup abbiamo anche dovuto aggiornarle con il bocchettone per il rifornimento. L’obiettivo principale è iniziare un percorso che un passo alla volta ci possa preparare a crescere in futuro proprio nelle categorie endurance, fino al livello internazionale. In parallelo abbiamo anche il Tricolore Sprint, una sfida emozionante nella quale partiremo per difendere il titolo italiano conquistato lo scorso anno e prima dell’avvio a Vallelunga abbiamo in programma un ulteriore test. Personalmente sono molto legato al GT Italiano, nel quale approdai 20 anni fa. Affrontarlo con la squadra in entrambe le serie è un programma al quale tengo particolarmente, oltre che un punto di partenza cruciale”.

CIGT Endurance 2025: 4/5: Misano; 22/6: Monza; 3/8: Imola; 14/9 Mugello.

CIGT Sprint 2025: 24-25/5: Vallelunga; 12-13/7: Mugello; 27-28/9: Imola; 25-26/10 Monza.

Com. Stam. + foto

Raptor_I campioni italiani Navatta e Palma con il team_CIGT Sprint Monza2024

Raptor_Le livree delle due Porsche 911 GT3 Cup per il CIGT Sprint 2025