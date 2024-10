Raptor Engineering in corsa per i titoli Porsche e Tricolore a Monza

La squadra modenese si presenta al via delle finali della Carrera Cup Italia, dove tornano in azione Olivieri e il leader di Michelin Cup Fenici, e dell’Italiano GT Sprint, schierando la 911 GT3 Cup leader in GT Cup con il parmense Navatta e il team principal Palma, protagonisti con 5 vittorie su 6 partecipazioni. Sabato e domenica tutte le gare di entrambe le serie in diretta tv

Modena. E’ a Monza nel weekend del 6 ottobre il fulcro stagionale di Raptor Engineering, che si presenta al via dell’ultimo e decisivo round della Porsche Carrera Cup Italia e del Campionato Italiano GT Sprint in corsa per il titolo su entrambi i fronti e schierando al via ben tre 911 GT3 Cup. Un fine settimana ad alta tensione e di elevato profilo per il team modenese, che nel Tempio della Velocità si gioca le proprie chance a coronamento di un 2024 vissuto costantemente ai massimi livelli delle rispettive categorie. La squadra diretta da Andrea Palma e Isabelle Maserati affronta il gran finale della Carrera Cup Italia con i suoi due alfieri romani Flavio Olivieri e Francesco Maria Fenici.

Se per Olivieri, rookie di appena 17 anni, Monza rappresenta il congedo rispetto a una stagione d’esordio in continuo progresso e già condita da alcuni piazzamenti e prestazioni di rilievo ora da confermare ulteriormente su uno dei tracciati storici del motorsport, per Fenici la tappa di Monza rappresenta la battaglia finale in Michelin Cup. Il pilota laziale arriva al weekend decisivo da primo della classe, anche se per la regola degli “scarti” il vantaggio dell’alfiere del team Raptor è ridotto ad appena due punti sulla più immediata concorrenza. Di fatto si riparte da zero e la squadra, che ha già conquistato due titoli della categoria nel 2021 e nel 2022, si giocherà tutto nelle due gare conclusive proprio come in una finale.

Sul circuito brianzolo va in scena anche il quarto e ultimo atto del Tricolore GT Sprint, dove, reduce dalla doppietta centrata al Mugello, protagonista di vertice è l’equipaggio formato da Massimo Navatta e proprio dal team principal Andrea Palma, che anche da pilota di lungo corso sta seguendo passo dopo passo l’esordio assoluto di Navatta stesso nel GT Italiano. Una prima stagione che finora ha consentito al gentleman driver parmense di togliersi delle belle soddisfazioni, ritagliandosi in pista un ruolo di vertice, macinando esperienza e chilometri e innescando un virtuoso percorso formativo nelle corse GT che a Monza gli permetterà di competere per la vittoria finale del titolo tricolore GT Cup II Pro-Am, con Navatta e Palma che si schierano al via forti delle 5 vittorie centrate nelle 6 gare finora disputate in stagione.

Il team principal Andrea Palma dichiara: “Ci aspettano due fronti caldi per i quali ci siamo preparati e che dovremo essere bravi ad affrontare al meglio in contemporanea. Un po’ di pressione arriverà durante il weekend, ma la squadra deve essere serena perché è il lavoro che ci ha portato fin qui. Sul fronte Porsche sarà fondamentale farsi trovare pronti fin da subito con Fenici nella difficile sfida della Michelin Cup. Monza è un circuito dove si supera, ma la Prima Variante è sempre un’incognita quindi la qualifica sarà comunque importante. Confidiamo poi anche sul fatto che Olivieri possa trovarsi bene su una pista così veloce. Nei test aveva trovato un buon ritmo e quindi speriamo che possa confermarsi su livelli che gli permettano di dimostrarsi competitivo. Nell’Italiano GT insieme a Navatta dobbiamo cercare di fare il nostro come ci è riuscito nel corso della stagione: un 2024 che, indipendentemente da come si concluderà, ci ha sempre visto lottare lì davanti. Il sogno sarebbe coronarlo al top, diamo il massimo e vediamo che cosa succede”.

A Monza, dopo libere e qualifiche, sulla distanza di 30 minuti + 1 giro la Carrera Cup Italia disputa gara 1 sabato alle 15.50 e gara 2 domenica alle 12.40: entrambe saranno trasmesse in diretta gratuita su Dazn (è sufficiente iscriversi nell’app o sito ufficiale) e in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it .

L’Italiano GT Sprint mette in scena gara 1 della GT Cup sabato alle 17.55, mentre gara 2 scatta domenica alle 16.40: la distanza prevista è di 50 minuti + 1 giro e la trasmissione è affidata ad ACI Sport TV (canale 228 di Sky) e al live streaming sui canali social della stessa ACI Sport TV e del Campionato Italiano GT.

