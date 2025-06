Raptor Engineering sale sul podio di Monza nell’Italiano GT

Secondo round tricolore “a inseguimento” per il team modenese in GT Cup, dove sulle Porsche 911 GT3 Cup Palma-Olivieri-Navatta agguantano il terzo posto, mentre Carboni-Di Benedetto-Nicolosi sono costretti allo stop dopo una performance top. Rivincita fissata il 3 agosto a Imola

Modena. Raptor Engineering ritorna dal secondo round del Campionato Italiano GT Endurance a Monza con un podio e tanti motivi per rilanciare la sfida al vertice nel prossimo atto in programma a Imola l’1-3 agosto. Nel Tempio della Velocità il team modenese diretto da Andrea Palma e Isabelle Maserati ha costantemente tenuto il ritmo elevato con entrambe le Porsche 911 GT3 Cup schierate in GT Cup II, anche se poi le bollenti tre ore di gara andate in scena domenica pomeriggio hanno ricompensato solo in parte l’impegno e gli sforzi della squadra e la verve dei due equipaggi. Dopo il traguardo è salita sul podio la formazione di classe Pro-Am con il gentleman driver parmense Massimo Navatta, il 18enne rookie romano Flavio Olivieri e lo stesso driver e team principal Palma ad alternarsi al volante sulla GT tedesca da oltre 500 cavalli. I tre portacolori Raptor erano riusciti a risalire in seconda posizione durante la prima parte di corsa, ma un guasto al radiatore dovuto a un testacoda li ha poi costretti ai box, dove il team ha saputo riparare il dovuto. A quel punto era impossibile pensare di rimontare sui battistrada, ma Navatta-Olivieri-Palma hanno almeno potuto classificarsi al terzo posto e celebrare così il secondo podio stagionale consecutivo dopo quello centrato a Misano (in quel caso conclusero sul secondo gradino). Non ha invece vissuto un finale “da bollicine” il pur ottimo weekend in termini di performance dell’equipaggio Am formato dal pilota viterbese Gianluca Carboni e dai due siciliani Davide Di Benedetto e Giuseppe Nicolosi. Dopo una prima metà di gara tutta all’attacco, i tre hanno dovuto fermarsi ai box per il cedimento di un semiasse e non c’è stata più possibilità di ripartire e agguantare quella vittoria o almeno il podio che si stavano profilando all’orizzonte e che ora diventano il target in vista di Imola.

La team manager Isabelle Maserati dichiara nel post-Monza: “All’inizio la gara si era messa sui binari giusti per la squadra, mentre poi sembrava definitivamente persa. Grazie al lavoro della squadra al box siamo riusciti a proseguire e alla fine abbiamo centrato un terzo posto comunque prezioso almeno sul traguardo della classe Pro-Am. Dispiace invece per l’equipaggio Am, soprattuto perché dai feedback ricevuti la macchina era perfetta e bella da guidare, tanto che i nostri tre alfieri erano andati in testa. Peccato davvero per lo stop di metà gara: analizzeremo in ogni caso l’intero weekend perché a Imola dobbiamo ripresentarci con ambizioni rinnovate e puntare di nuovo al vertice”.

Campionato Italiano GT Endurance 2025: 4/5: Misano; 22/6: Monza; 3/8: Imola; 14/9 Mugello.

Il team è presente sul web via social media facebook @raptorengineeringteam e instagram @raptor_engineering e sito ufficiale www.raptorengineering.it .

Com. Stam. + foto

Com. Stam. + foto

Raptor Palma Olivieri Navatta podium Monza ItaGTend2025