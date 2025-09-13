Raptor Engineering tira i dadi al Mugello nell’Italiano GT Endurance

In lizza per la corona GT Cup II, nella finalissima del Tricolore 2025 il team modenese si gioca il tutto per tutto con le due Porsche 911 GT3 Cup affidate a Palma-Olivieri-Navatta (sempre a podio in Pro-Am) e Carboni-Di Benedetto-Nicolosi (reduci dal successo Am a Imola). La tre ore di gara domenica 14 settembre alle 14.30 live su ACI Sport TV (Sky 228) e in differita su RaiSport

Modena. Seppure con diverse possibilità, Raptor Engineering arriva in lizza per entrambi i titoli GT Cup II alla finalissima del Campionato Italiano GT Endurance. Costantemente ai vertici della categoria, il team modenese ha preparato con minuzia anche l’ultimo, decisivo e per questo ancor più delicato appuntamento della stagione atteso al Mugello Circuit nel fine settimana del 14 settembre, dove squadra, piloti e vetture si giocheranno il tutto per tutto. Il team diretto da Andrea Palma e Isabelle Maserati è pronto a schierare le due Porsche 911 GT3 Cup finora grandi protagoniste del Tricolore nelle rispettive classifiche di appartenenza, dove tutto può ancora succedere.

In classe Pro-Am Raptor occupa la momentanea leadership di campionato grazie alla serie di podi consecutivi messa in fila da Massimo Navatta, Flavio Olivieri e lo stesso Andrea Palma. L’equipaggio formato dal gentleman driver parmense, dal giovanissimo rookie romano e dall’esperto pilota e team principal vanta un vantaggio davvero risicato sulla diretta concorrenza, tanto che le probabilità di conquistare lo Scudetto (per Navatta e Palma sarebbe il secondo consecutivo, per Olivieri il primo) saranno comunque quasi certamente legate a una vittoria in gara, considerando poi anche la situazione dei risultati da scartare come prevede il regolamento. In classifica regna infatti l’equilibrio ed è molto probabile che la situazione vivrà continui cambiamenti per l’intera durata della corsa, tanto che ogni fase e ogni particolare risulteranno decisivi.

In classe Am la seconda Porsche by Raptor Engineering occupa la quarta posizione e si lancia all’inseguimento di un sogno con l’equipaggio composto da Gianluca Carboni, Davide Di Benedetto e Giuseppe Nicolosi. Il driver viterbese e i due alfieri siciliani, alla prima stagione in squadra, sono reduci dal brillante trionfo centrato a Imola grazie al quale sono tornati in corsa per il titolo, anche se nel loro caso con chance minori dettate soprattutto da un meno fortunato inizio di stagione. Il circuito toscano è in ogni caso una sfida e un’insidia per tutti e anche in Am gli scenari possono prendere pieghe inattese in qualsiasi frangente. Per entrambe le formazioni rosso-nero-blu, fondamentale sarà farsi trovare pronte al momento più opportuno.

La tappa che al Mugello assegnerà il Tricolore GT Endurance prende il via venerdì 12 settembre con le prime prove libere in programma alle 11.00 e alle 14.40. Ulteriore sessione sabato mattina alle 9.05, anteprima delle qualifiche, che scattano nel pomeriggio a partire dalle 14.30 con un turno a disposizione per ciascun pilota. Domenica 14 settembre la tre ore di gara si disputa con partenza alle 14.30 con diretta televisiva integrale su ACI Sport TV (canale 228 di Sky) e differita da definire su RaiSport. Disponibile anche il live streaming sui canali social ufficiali del campionato.

La team manager Isabelle Maserati dichiara alla vigilia di uno degli snodi cruciali della stagione: “Il weekend del Mugello apre due mesi molto impegnativi per la squadra nel suo complesso e su tutti i fronti. Non vediamo l’ora che si accenda il semaforo verde. Siamo pronti, ma soprattutto arriviamo super carichi a questa prima supersfida. Ci giochiamo il tutto per tutto con la vettura Pro-Am in una categoria dove non ci saranno margini di errore e quindi tutto correrà sul filo, consapevoli che, indipendentemente dal risultato finale, avremo dato il massimo. Per questo l’obiettivo è chiudere in bellezza la nostra prima annata Endurance anche con l’equipaggio di classe Am, dove le potenzialità ci sono tutte e non è un caso che arriviamo all’ultimo round forti della splendida vittoria conquistata a Imola”.

Campionato Italiano GT Endurance 2025: 4/5: Misano; 22/6: Monza; 3/8: Imola; 14/9 Mugello.

