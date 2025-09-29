Raptor Engineering torna da Imola con due podi nell’Italiano GT

Dopo il Tricolore centrato nella serie Endurance il team modenese si giocherà la serie Sprint a Monza alla luce di un fine settimana molto complicato sul circuito del Santerno, dove per le 911 GT3 Cup della squadra, costantemente impegnata anche sul fronte tecnico, sono arrivati il secondo e terzo posto conquistati dal rookie Olivieri e un settimo dell’equipaggio Naldi-Cianfoni

Modena. E’ ancora tutto aperto per Raptor Engineering nel Campionato Italiano GT Sprint, anche se la finalissima di Monza sarà davvero ad alta tensione e tutto dovrà essere perfetto perché con Flavio Olivieri il team modenese si possa giocare il bis in GT Cup dopo aver già centrato il titolo tricolore nella serie Endurance. La squadra è reduce da un weekend complicato e altamente impegnativo anche sul fronte tecnico disputato a Imola, che ha ospitato il penultimo atto della stagione in un fine settimana fra l’altro condizionato in parte anche dai capricci del meteo. Sulla Porsche 911 GT3 Cup iscritta in classe Pro-Am il giovanissimo pilota romano, che arrivava dall’importante successo colto al Mugello, si è preso il terzo posto in gara 1 al sabato e il secondo posto in gara 2 domenica. Un doppio podio che tiene in corsa Olivieri, il quale al momento insegue il vertice staccato di soli 3 punti nella classifica di campionato, ma che racchiude un sapore agrodolce per il fatto che il 18enne alfiere Raptor era al comando all’inizio dell’ultimo giro di gara 2, con vittoria sfumata dunque a poche curve dal traguardo per un’inezia dopo un’improvvisa e davvero inusuale noia al paddle shift in scalata.

Qualche imprevisto ha pesato sul fine settimana anche della Porsche iscritta in classe Am con Giovanni Naldi e Matteo Cianfoni alla guida. Il team ha dovuto sostituire a tempo di record la trasmissione al venerdì e altrettanto ha fatto nel ripristinare in toto la vettura al posteriore dopo un’uscita. I due gentleman driver romani, con Cianfoni all’esordio assoluto nell’Italiano GT, hanno così potuto conquistare almeno un settimo posto in gara 2, risultato che eguaglia il loro best in stagione in attesa di maggior fortuna nel gran finale di Monza, dove la squadra dà appuntamento il 24-26 ottobre.

Il team principal Andrea Palma ha dichiarato nel post-Imola: “Quando perdi una leadership all’ultimo giro per un qualcosa di davvero strano non è mai semplice, ma dobbiamo anche guardare a quanto tutta la squadra è riuscita a compiere nell’arco di un fine settimana veramente difficile e che ci ha messo alla prova. Tutto è iniziato in salita già venerdì, però i ragazzi hanno sempre lavorato al massimo dell’impegno sulle vetture e il supporto ai piloti che hanno potuto battersi in pista non è mai mancato. Naldi-Cianfoni alla fine hanno raddrizzato il weekend e ci aspettiamo ancora un colpo di coda da loro, mentre restiamo in corsa per il titolo con Olivieri. Anche se sappiamo quanto sarà ancora più complicato a Monza, dove tutti si presenteranno per vincere, ci arriviamo con uno spirito forte e la volontà di prenderci anche una rivincita”.

CIGT Sprint 2025: 24-25/5: Vallelunga; 12-13/7: Mugello; 27-28/9: Imola; 25-26/10 Monza.

