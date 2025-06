Rassegna franco-tedesca di cinema (Cantieri Culturali alla Zisa, 23-26 giugno)

Nasce a Palermo una nuova rassegna franco-tedesca di cinema al Kultur Ensemble di Palermo dal 23 al 26 giugno 2025 Cantieri Culturali alla Zisa

Nelle serate estive di Palermo nasce una nuova rassegna cinematografica KULTUR ENSEMBLE che celebra le coproduzioni tra Francia, Germania e Italia. Quattro giorni di cinema all’aperto ai Cantieri Culturali alla Zisa per scoprire film che raccontano l’Europa di oggi attraverso storie che intrecciano culture, lingue e visioni diverse.

Palermo, con la sua storia di incontri tra culture, è il luogo ideale per questa sperimentazione cinematografica che guarda all’Europa e al Mediterraneo come spazi di dialogo.

L’Europa raccontata è quella vissuta quotidianamente, fatta di storie che attraversano i confini, di lingue che si contaminano, di visioni che si confrontano. Il dialogo italo-franco-tedesco diventa una lente per guardare le fragilità ma anche le risorse del mondo contemporaneo. I registi e le registe che scelgono di lavorare in coproduzione testimoniano una pratica artistica che è anche cittadinanza europea, dove la diversità diventa ricchezza creativa.

Apre la rassegna allo Spazio Open Langue étrangère, della regista mosellana Claire Burger, ritratto della gioventù europea attraverso l’amicizia di due ragazze adolescenti, una francese e l’altra tedesca, in un viaggio linguistico che lascerà un segno indelebile nelle loro vite.

Il mito europeo per eccellenza, Don Juan/Don Giovanni rivive nelle parole di chi lo ha messo in scena, a teatro o all’opera, nel documentario di Mosco Levi Boucault, Viva la Libertà! Don Juan, mort et vif, co-prodotto da Arte-France e presentato in anteprima assoluta. Tante voci affascinate o inorridite da questo personaggio incandescente che non smette di “risorgere” e di ossessionarci.

La collaborazione con German Films porta a Palermo due film del cinema contemporaneo tedesco, Vena, primo lungometraggio premiato della regista Chiara Fleischhacker, un vero e proprio viaggio trasformativo che la protagonista compie nella propria interiorità, e Tell them about us, documentario onirico-pop di Rand Beiruty che mette in scena i sogni di giovani ragazze con background migratorio.

Due sguardi sensibili sui maggiori conflitti mondiali attuali sono portati da Intercepted della regista ucraina Oksana Karpovych, in collaborazione con Arte.tv, e da Upshot della regista palestinese Maha Haj, uno sconvolgente cortometraggio sul senso della perdita e sulla resilienza distribuito da Okta Film.

Un momento di incontro con ex-borsiti del programma di residenza di Kultur Ensemble, i registi Anna Marziano e Mario Estrada, permetterà di scoprire primi estratti dei loro film in corso di produzione, Schiuma dei mondi e Cumbia Madre.

Infine, un cineconcerto fa riscoprire il capolavoro espressionista Der letzte Mann / L’ultima risata di F.W. Murnau – film della collezione della Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung di Wiesbaden – musicato dal vivo da Emmanuel Fleitz al contrabbasso e da Valerio Mirone al ghuzeng, in collaborazione con Curva Minore.

A fare da palcoscenico alla manifestazione i Cantieri Culturali alla Zisa: un luogo dove l’archeologia industriale incontra la contemporaneità, dove il passato produttivo di Palermo si trasforma in presente culturale. Sotto le stelle, tra le architetture recuperate, il cinema ritrova la sua dimensione più autentica e comunitaria.

Gli appuntamenti saranno accompagnati da introduzioni critiche, incontri con registi e produttori che permetteranno di approfondire i processi creativi e le sfide della coproduzione internazionale, e da momenti di dialogo aperto con il pubblico. Non semplici appendici, ma parte integrante di un’esperienza che vuole trasformare ogni proiezione in occasione di confronto e crescita collettiva.

L’iniziativa è promossa dalle Ambasciate di Francia e di Germania in Italia e organizzata da

Kultur Ensemble Palermo, il connubio formato dal Goethe-Institut e l’Institut français Palermo. La rassegna è realizzata in collaborazione con Arte, German Films, Curva Minore, Cantine Mandrarossa, e con il supporto di Flixbus. “Palermo, da decenni crocevia di molteplici influenze, è un posto unico per la cultura – italiana, europea e mediterranea. Non a caso la Francia e la Germania, nel 2021 hanno deciso di fondare il loro primo Istituto culturale comune proprio in questa città. Kultur Ensemble intende essere uno spazio d’incontro creativo, di discussioni e di co-creazioni, tra Italia, Francia e Germania – e non solo. È proprio questo che ci porta adesso al prossimo passo: una rassegna cinematografica trilaterale a Palermo. Perché il cinema possa essere uno strumento per impegnarsi, per affrontare le sfide singole e comuni dei nostri Paesi. Una rassegna che vuole aprire una finestra sul mondo del film contemporaneo in Germania, Francia, Italia e verso le altre rive del Mediterraneo – per avviare dibattiti, ma soprattutto per allargare il nostro orizzonte. Per creare un’idea comune dell’Europa e del Mediterraneo per il futuro.” Dr. Hans-Dieter Lucas, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia.

“La creazione europea, l’esaltazione di una creatività incrociata tra gli immaginari delle tre grandi nazioni di cultura che sono la Francia, l’Italia e la Germania, sono all’origine dell’Unione europea. Il dialogo culturale tra questi tre Paesi è ora al cuore della programmazione di Kultur Ensemble Palermo, l’Istituto culturale franco-tedesco inaugurato nel 2021 in una città che è diventata sinonimo di vitalità e ospitalità. Centrato su un programma di residenze artistiche, perché crediamo che la mobilità sia una delle chiavi del nostro comune futuro europeo, il programma di Kultur Ensemble Palermo si arricchisce oggi di una rassegna cinematografica, all’insegna di un cinema libero e umanista, mosso da una radicale necessità di rinnovare le forme, per meglio dare voce all’inquieto corpo sociale contemporaneo. Questo evento sarà anche senza dubbio una grande opportunità di incontro e scambio per artisti/e e professionisti/e dell’industria cinematografica francese, tedesca e italiana.” Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia

”Questa rassegna Kultur Ensemble si riallaccia alle rassegne cinematografiche organizzate in passato dal Goethe-Institut e dall’Institut français Palermo, come “Ich liebe dich moi non plus” nel 2013 e “1914-1918 – La Grande Guerra nel cinema” nel 2014, che già proponevano sguardi incrociati sulle rispettive culture. Ma è allo stesso tempo una proposta nuova, che trova i suoi fondamenti in alcune certezze – una vocazione europea e internazionale attraverso le coproduzioni, il primato dato alla qualità di sguardo e di ascolto degli autori. Una sorta di edizione pilota che ha bisogno della risposta della cittadinanza per trovare la sua forma e il suo posto nel paesaggio cinematografico palermitano.” Eric Biagi, direttore dell’Institut français Palermo

“La rassegna nasce da una convinzione che guida il lavoro del Goethe-Institut: la cultura è un laboratorio, un luogo in cui i nodi del presente possono essere esplorati con sensibilità e profondità. Insieme ai nostri colleghi dell’Institut français e delle Ambasciate di Francia e Germania, e speriamo con la complicità di una città come Palermo, vogliamo costruire un momento in cui il cinema sia il pretesto per porre domande, per non smettere di riflettere e condividere. L’Europa di cui vogliamo parlare è una realtà in movimento, fatta di storie e di vite che si intrecciano, di lingue che si contaminano, di visioni che si confrontano e che si incontrano. Il dialogo italo-franco-tedesco diventa qui una lente per guardare le fragilità del mondo in cui viviamo, le sue tensioni ma anche le sue risorse e possibilità.” Heidi Sciacchitano, direttrice del Goethe-Institut Palermo

KULTUR ENSEMBLE

Rassegna franco-tedesca di cinema

23, 24, 25, 26 giugno 2025

Ore 18 e ore 21

Ingresso libero

Lunedì 23 giugno – 18:00

Goethe-Institut – Sala Wenders

SCHIUMA DI MONDI CUMBIA MADRE

di Anna Marziano e di Mario Estrada

Lunedì 23 giugno – 21:00

Spazio Open

LANGUE ÉTRANGÈRE

di Claire Burger

Martedì 24 giugno – 18:00

Goethe-Institut – Sala Wenders

INTERCEPTED

di Oksana Karpovych

Martedì 24 giugno – 21:00

Spazio Open VENA

di Chiara Fleischhacker

Cantieri culturali alla Zisa

Via Paolo Gili 4, Palermo

Spazio Open

Goethe-Institut, Sala Wenders Institut français, Terrazza

Mercoledì 25 giugno – 18:00

Goethe-Institut – Sala Wenders

VIVA LA LIBERTÀ ! DON JUAN, MORT ET VIF di Mosco Levi Boucault

Mercoledì 25 giugno – 21:00

Spazio Open

Proiezione musicata dal vivo DER LETZTE MANN / L’ultima risata di Friedrich Wilhelm Murnau

Giovedì 26 giugno – 18:00

Goethe-Institut – Sala Wenders TELL THEM ABOUT US

di Rand Beiruty

Giovedì 26 giugno – 21:00

Institut français – Terrazza

UPSHOT

di Maha Haj

Tutti i film sono in versione originale con sottotitoli italiani e in alcuni casi anche con sottotitoli inglesi.

