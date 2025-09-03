Rassegna Piazza Ranne a Marsala. Modifiche alla circolazione veicolare

In occasione della rassegna PIAZZA RANNE, al via stasera, la Polizia Municipale di Marsala ha disposto modifiche alla circolazione veicolare nell’area di confluenza su Piazza San Francesco.

In particolare, da oggi e fino all’8 settembre prossimo, nella suddetta piazza è vietato il transito e la sosta. Identico divieto resterà in vigore in via Antonino Barraco (tratto via Frisella-piazza San Francesco) e in via XIX Luglio (ultimo tratto, con obbligo di svolta su via Grignani); mentre la via S. Angileri, per i soli residenti, si potrà percorrere a doppio senso.

Inoltre, da oggi e fino al 7 settembre, la via A. Diaz – tratto compreso tra le vie Colocasio e Frisella – resterà chiusa al transito e alla sosta veicolare dalle ore 18:00 alle 24:00.

L’Ordinanza espressamente obbliga gli organizzatori di PIAZZA RANNE ad assicurare – con propri addetti o personale volontario – il presidio delle strade interessate ai divieti, coadiuvati dagli Agenti di Polizia Municipale.

Com. Stam.