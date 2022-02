Ratzinger – Mons. Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, a 24 Mattino su Radio 24: un esempio per tutta la Chiesa

La Lettera di Joseph Ratzinger, in risposta al dossier sugli abusi a Monaco, è un documento di “un grande credente e un grande umanista. Ha voluto allontanare l’accusa di bugiardo e sappiamo che il principe della menzogna è il diavolo, di fronte alla svista che lui riconosce”.

Lo ha detto monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, a 24 Mattino su Radio 24, facendo riferimento alla correzione della memoria che era stata presentata da Benedetto XVI allo studio legale tedesco che ha redatto il rapporto sugli abusi. Nella sua Lettera Ratzinger “si carica delle colpe di tutti” ed è da ricordare che “è stato il primo a parlare di questa ‘sporcizia’ nella Chiesa“ e, una volta diventato Papa, “ha immediatamente avviato procedimenti in questo senso. Credo che sia un esempio per tutta la Chiesa – ha sottolineato Paglia – ma anche per tutta la società perché questo male così drammatico della violenza sui bambini è trasversale, investe tutte le istituzioni della società”.

Abusi – mons. Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, a 24 Mattino su Radio 24: Chiesa italiana ha già luoghi per denunciare

“La Chiesa italiana già da tempo ha aperto nelle diocesi delle porte, dei luoghi, dove poter denunciare” gli atti di pedofilia e in genere abusi commessi dal clero. “E’ bene che tutto questo si faccia”. Lo ha detto mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita a 24 Mattino su Radio 24, rispondendo alla domanda se sia necessaria una commissione indipendente alla Cei per indagare sugli abusi. Paglia riconosce che le diocesi camminano a velocità diverse ma “basta pensare a quello che accade in Parlamento e nelle Regioni se si parla di velocità”. Ricordando che Papa Francesco è sulla linea della “tolleranza zero”, per Paglia “è indispensabile accelerare la chiarificazione in questo senso: ogni vescovo in ogni diocesi lo metta in pratica”, riferendosi al sistema di controllo e giudizio.

Abusi – mons. Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, a 24 Mattino su Radio 24: commissione indipendente Italia? C’è S. Uffizio

Non serve “una commissione indipendente” per indagare sugli abusi e atti di pedofilia nella Chiesa italiana perché “nessuna diocesi è autarchica e viene controllata direttamente dal Sant’Uffizio“. Lo ha detto mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, ai microfoni di 24 Mattino su Radio 24. “Sono convinto che ogni diocesi deve sentire la responsabilità”, ha aggiunto Paglia. “Se si parla di indipendenza della magistratura italiana, poi, sappiamo quello che è successo al Consiglio Superiore della Magistratura e dintorni…”. “La garanzia dell’indipendenza – ha ribadito rispondendo se sia necessaria per gli abusi una commissione esterna alla Cei – è basata sulla responsabilità e la divisione dei poteri e questo c’è anche nella Chiesa”, “all’interno della Chiesa ci sono gli stessi poteri indipendenti” che ci sono nelle altre istituzioni, “i tribunali nella Chiesa funzionano dal medioevo“ e “il Sant’Uffizio è l’organo centrale della Chiesa che funziona da organo di controllo anche dei tribunali diocesani“. “Certo – ha proseguito il vescovo italiano – tutto questo bisogna metterlo in atto” ovunque alla stessa velocità ma “attenzione a non fare corto circuiti pensando che c’è un terzo potere esterno alla Chiesa che può giudicare all’interno”.

Com. Stam.