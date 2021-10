Il fermato avrebbe cercato di avvelenare la ex coniuge offrendole quotidianamente del caffè al cui interno aveva precedentemente inserito dei medicinali anticoagulanti ( medicine che la donna assumeva sotto prescrizione medica).

Nel video il soggetto viene ripreso mentre “prepara il caffè” versando nella tazzina un’ulteriore tipologia di medicinale, questa volta una doppia dose di un vasodilatatore; l’obiettivo criminale del soggetto sarebbe quindi stato far assumere in maniera occulta ed in sovradosaggio dell’anticoagulante per procurare delle emorragie cerebrali, sostanze miscelate successivamente a vasodilatatori che avrebbero reso queste emorragie inarrestabili nel giro di pochi minuti.

Durante l’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari disponeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere concordando con la gravità di indizi a carico del soggetto per le tre tipologie di reato ad egli contestate.

L’uomo, attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Modena, risulta percettore di reddito di cittadinanza, motivo per il quale è stata avanzata dai militari una segnalazione alle autorità competenti per la cessazione dell’erogazione del beneficio, così come previsto dalla legge.