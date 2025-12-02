Razzia al supermercato nella notte. Ladro preso con le mani nel barattolo

I Carabinieri della Stazione di Belmonte Mezzagno hanno arrestato in flagranza un 43enne, della provincia, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ritenuto responsabile di furto aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato grazie alla sinergia tra i militari e il personale di un istituto di vigilanza in servizio presso un supermercato di Villabate. L’uomo, dopo aver forzato con una sbarra di ferro una porta d’ingresso e manomesso una telecamera del sistema di videosorveglianza, si è introdotto all’interno del punto vendita, facendo razzia di generi alimentari e vari prodotti.

I Carabinieri lo hanno sorpreso nell’area di scarico merci, dove aveva già accantonato all’interno di due scatoloni, un’ingente quantità di articoli per un valore di circa 5.000 euro. Colto praticamente “con le mani nel barattalo di marmellata”, l’indagato resosi conto della presenza dei militari, ha tentato una fuga improvvisa lanciandogli contro le due scatole, opponendo resistenza nella speranza di ostacolarli. Ne è seguita una breve colluttazione, al termine della quale è stato bloccato e dichiarato in arresto.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’indagato la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.