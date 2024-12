Razzismo sonoro e discriminazione linguistica. Concorsi di video e scrittura con CIRCE Scadenza ravvicinata

Che cos’è il progetto CIRCE?. CIRCE è un progetto Erasmus+ che affronta il problema della discriminazione legata agli accenti nelle pratiche educative e che si propone di sensibilizzare il corpo docente, gli studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado sul tema – ancora poco conosciuto in Italia – del razzismo sonoro (in ingl. accentism).

L’accento: straniero, regionale, locale. Se ne parla ancora molto poco ma è sempre presente nella nostra vita, in tutte le persone: ce lo portiamo dietro come un macigno o come un trofeo. Il tuo accento mi piace, il tuo accento mi irrita, il tuo accento mi conquista. L’accento è un fenomeno linguistico (riguarda il nostro modo di parlare, i suoni, l’intonazione…) ma è anche un fenomeno sociale: se il mio interlocutore mi identifica come straniero, come migrante, come ‘diverso’, questa identificazione pesa, nel bene e nel male, nel vissuto quotidiano.

L’accento è anche un fenomeno identitario: è il veicolo della mia storia personale, perché io sono la lingua che parlo, e come la parlo. Gli accenti sono la nostra carta d’identità: parlando ci presentiamo agli altri, diciamo chi siamo. Anche in Italia ci sono accenti giudicati meglio di altri, così come ci sono accenti stigmatizzati, di serie B.

Che effetti hanno i giudizi sull’accento (sia esso non nativo o regionale) in un’aula scolastica e universitaria?

I due concorsi

Per conoscere da vicino l’esperienza di chi può aver vissuto (in prima persona o anche come testimone) una vicenda di discriminazione linguistica, abbiamo lanciato due concorsi creativi, pensati per incoraggiare gli studenti e le studentesse ad affrontare i temi della diversità, dell’inclusione e dell’integrazione, valorizzando il loro talento artistico e la loro voce su un argomento per noi cruciale.

Concorso video: Act Vocally, Think Globally! Questo concorso invita giovani registi a creare narrazioni coinvolgenti e a raccontare storie potenti attraverso l’obiettivo della telecamera, condividendo una visione di un mondo più inclusivo.

Concorso di scrittura: Eliminate Discrimination, Embrace Integration! Dedicato agli appassionati di scrittura creativa, offre l'opportunità di esprimere immaginazione e talento letterario, promuovendo un messaggio di accettazione e integrazione.

Per conoscere le linee guida, i criteri di ammissibilità e consultare il bando ufficiale, invitiamo a visitare il sito dedicato: https://www.circe-project.eu/it/annuncio-concorso/

Il termine per la partecipazione è fissato al 31 dicembre.

