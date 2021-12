Real Magic Village Coca-Cola: a Catania grande successo di pubblico

Grande successo di pubblico in Piazza Verga: oggi ultimo giorno per visitare il Villaggio – CATANIA – Tutta la magia del Natale in una città che, oggi più che mai, ha bisogno di luce, di colori, ma soprattutto di calore.

Il Real Magic Village di Coca-Cola ha acceso Piazza Verga: ieri (domenica 19 dicembre) grandissimo successo per il villaggio di Babbo Natale, che sarà possibile visitare anche oggi (lunedì 20 dicembre) fino alle 21.00.

Tantissime famiglie in file ordinate per respirare l’atmosfera che si sprigiona in quei momenti di condivisione e di connessione con gli altri, con un duplice impegno per la sostenibilità sociale e ambientale: da un lato, presente in piazza il primo Coca-Cola truck tour 100% elettrico – in partnership con ABB e Volvo Trucks – per festeggiare un Natale all’insegna della sostenibilità; dall’altro, ognuno ha potuto dare il proprio contributo nella lotta allo spreco alimentare e nell’aiuto alle persone in difficoltà, con un semplice gesto di generosità.

Tra le iniziative del Real Magic Village di Catania, infatti, due in particolare hanno consentito ai visitatori di riscoprire il piacere di fare un gesto per gli altri: la Food Court, presso la quale è stato possibile degustare la pizza di Natale firmata da Francesco Capece, e il Christmas Market, un mercatino solidale di gadget Coca-Cola. Il ricavato di entrambe le attività sarà interamente devoluto a Banco Alimentare.

Ieri tra i presenti anche il presidente di Sibeg Coca-Cola Maria Cristina Busi Ferruzzi e l’assessore comunale alla Cultura del Comune di Catania Barbara Mirabella.

