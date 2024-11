Realizzato a Milano il 14° corso per neoprofessionisti Dagnoni: “qui il futuro del nostro movimento”

Organizzato dalla Scuola Tecnici della Federazione in collaborazione con la Lega e ACCPI. Nei saluti iniziali il Presidente FCI ha ricordato: “Con il passaggio al professionismo si entra in una nuova dimensione, in cui il lavoro, l’impegno e il rispetto delle regole rappresentano i valori portanti

Milano – “Con il passaggio al professionismo si entra in una nuova dimensione, in cui il lavoro, l’applicazione, l’impegno e il rispetto delle regole rappresentano i valori portanti.” Con queste parole il presidente Cordiano Dagnoni ha portato i propri saluti ai neo professionisti impegnati nell’incontro formativo obbligatorio ai fini dell’ottenimento dell’abilitazione al professionismo che si è tenuto venerdì 29 novembre a Milano, organizzato dalla Scuola Tecnici della Federazione Ciclistica Italiana (FCI) in collaborazione con la Lega del Ciclismo Professionistico (LCP) e l’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani (ACCPI).

“Il vostro compito – ha continuato il Presidente della Fci rivolgendosi ai presenti – è quello di interpretare questa professione nel modo migliore, per voi stessi, i vostri team e per il bene del ciclismo italiano, di cui siete importanti rappresentati. Il nostro movimento punta su di voi per tornare ai massimi livelli. Avete il talento e le capacità per farlo e sono certo che lo farete.”

Hanno portato il proprio saluto ai convenuti anche il presidente ACCPI Cristian Salvato, il presidente della LCP Roberto Pella, il direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni e il due volte campione del mondo e olimpionico Paolo Bettini.

Questo l’elenco dei neopro che hanno partecipato: Filippo Cettolin, Santiago Ferraro, Andrea Montagner e Mattia Stenico (VF Group Bardiani CSF Faizanè), Jacopo Colladon (Novo Nordisk), Ludovico Crescioli e Gabriele Raccagni (Polti Kometa), Giosuè Epis (Arkea B&b Hotels), Florian Kajamini, Alessandro Romele e Davide Toneatti (Astana Qazaqstan), Sergio Meris (TDT Unibet), Tommaso Nencini, Andrea Piras, Joann Rolando, Luca Verrando (Corratec Vini Fantini), Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick Step) e Daniel Skerl (Bahrain Victorious), Carlotta Cipressi (Human Powered Health), Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco) e Sara Fiorin (Ceratizit WNT). Presenti anche Alessandro Perracchione e Antonio Polga (Novo Nordisk), Manlio Moro (Movistar), che un anno fa non erano riusciti a seguire in presenza il corso.

