RECALL – “XXX Maratona della Città di Palermo” – Domani, 16 novembre 2025 – Limitazione della circolazione

Si ricorda alla cittadinanza che l’ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, in occasione della “XXX Maratona della Città di Palermo”, che si svolgerà domani, ha emanato un’ordinanza di limitazione al traffico veicolare, come segue:

CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DALLE ORE 03.00 ALLE ORE 15.00, E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLA XXX MARATONA, DEL 16 NOVEMBRE 2025 NELLA SOTTOELENCATA VIA:

VIA DELLA LIBERTA’ Tratto compreso tra piazza Antonio Mordini e le piazze Castelnuovo/R. Settimo, carreggiata centrale;

CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 15.00, E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLA XXX MARATONA, DEL 16 NOVEMBRE 2025 DELLE SOTTOELENCATE VIE E PIAZZE:

VIA DELLA LIBERTA’ Tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e le piazze Castelnuovo/R. Settimo, carreggiata centrale;

PIAZZA VITTORIO VENETO Tratto compreso tra le vie Libertà e dell’Artigliere che sarà transennato, e percorso dagli atleti in doppio senso di marcia;

PIAZZA LEONI Intera piazza;

VIALE DEL FANTE tratto compreso tra la Via Cassarà e la Piazza Leoni.

VIA DELL’ARTIGLIERE Intero tratto – entrambe le carreggiate;

VIA DEL GRANATIERE Intero tratto compreso tra piazza V. Veneto e Via G. le Di Giorgio;

VIA DEL BERSAGLIERE Chiusura al transito veicolare, da piazza Don Bosco in corrispondenza di via dell’Artigliere;

I soli residenti, per il solo periodo della manifestazione, potranno transitare in doppio senso di circolazione con sbocco su piazza Don Bosco;

VIA BRIGATA VERONA;

Senso unico di marcia nel senso e nel tratto da piazza V. Veneto a Viale Campania, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 del giorno 16/11/2025 e comunque fino al termine della manifestazione;

Tratto compreso tra via Sicilia e viale Campania dalle ore 08,00 alle ore 13,00 del giorno 16/11/ 2025 e comunque fino al termine della manifestazione:

Senso unico di marcia, eccetto i veicoli dei residenti e dimoranti nelle vie Brigata Verona e Sicilia, che dovranno transitare a “passo d’uomo”, che desiderano raggiungere le proprie abitazioni;

VIALE DIANA Tratto compreso tra viale Margherita di Savoia e piazza Leoni, compresi i varchi e le stradelle interne al parco della Favorita che collegano i viali principali;

VIA DELLA FAVORITA Intero tratto;

VIALE MARGHERITA DI SAVOIA Tratto compreso tra viale Diana (Tenuta Real Favorita) e via Mater Dolorosa;

Tratto compreso tra la via Mater dolorosa e Viale Ercole direzione Palermo;

I veicoli provenienti da Mondello avranno l’obbligo di svoltare a destra in direzione Palermo centro, percorrendo la via Mater Dolorosa;

VIA PAOLO GIACCONE Intero tratto: Chiusura al transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti, che potranno transitare “a passo d’uomo”; Strada senza uscita, con accesso solo da via Camarina;

VIA SEBASTIANO BOSIO intero tratto:

Chiusura al transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti, che potranno transitare “a passo d’uomo”;

Strada senza uscita, con accesso solo da via Camarina;

VIALE ERCOLE Intero tratto – compreso il prolungamento dello stesso, da Statua d’Ercole e fino al Piazzale antistante la Palazzina Cinese, compresi i varchi e le stradelle interne al parco della Favorita che collegano i viali principali;

INGRESSO “VILLA NISCEMI” In direzione Viale Ercole;

CORTILE NISCEMI Intero cortile;

VIALE NISCEMI Intero tratto, compresi i varchi e le stradelle interne al parco della Favorita che collegano i viali principali;

VIA c.d. CASE ROCCA Tratto compreso tra Viale del Fante e Viale Ercole;

PIAZZALE DEI MATRIMONI Intero Piazzale dalle ore 17.00 del giorno 15 novembre 2025 e fino a cessata esigenza del giorno 16 novembre 2025.

VIALE DIANA parcheggio valle del porco, dalle ore 17.00 del giorno 15 novembre 2025 e fino a cessata esigenza del giorno 16 novembre 2025.;

VIA IMPERATORE FEDERICO:

I veicoli all’intersezione con piazza Don Bosco dovranno svoltare a sinistra per via Sampolo;

VIALE DEL FANTE:

I veicoli provenienti da Villa Niscemi direzione Piazza Leoni, dovranno svoltare a destra per via Antonio Cassarà;

PIAZZA CASTELNUOVO tratto compreso tra la via Libertà e la via Dante chiusura della semicarreggiata lato palchetto;

PIAZZA CASTELNUOVO tratto compreso tra la via Dante e la Via Guarino Amella (strada retrostante il Palchetto della Musica, sul prolungamento della via XX Settembre) dalle ore 17.00 del giorno 15 novembre 2025 e fino a cessata esigenza del giorno 16 novembre 2025.

Sarà sospesa la sosta dei Taxi in piazza Castelnuovo e saranno spostati fino a cessata esigenza del giorno 16/11/2025 in via Dante tratto compreso tra la via XX Settembre e la via Nicolò Garzilli lato dx del senso di marcia.

VIA FOLENGO intero tratto dalle ore 17.00 del giorno 15 novembre 2025 e fino a cessata esigenza del giorno 16 novembre 2025;

PIAZZA RUGGERO SETTIMO Tratto compreso tra via Ruggero Settimo e via E. Amari e la strada di collegamento tra gli assi viari delle vie Libertà e Ruggero Settimo;

VIA PIETRO VALDO PANASCIA Nel tratto compreso tra via E. Amari e Turati/D. Scinà (già via Isidoro La Lumia);

VIA TURATI Semi carreggiata nel tratto;

VIA ROMA tratto compreso tra la via Emerico amari e la Piazza Sturzo semicarreggiata:

PIAZZA L. STURZO tratto compreso tra la via Domenico Scinà e la Via Roma (lato Monte):

VIA DOMENICO SCINA’ tratto compreso tra piazza l. Sturzo e via Turati semi carreggiata;

VIA RUGGERO SETTIMO Tratto compreso da piazza R. Settimo a via Cavour;

VIA VILLAERMOSA Tratto compreso tra la via Mariano Stabile e la via Cavour;

VIA CAVOUR tratto compreso tra la via R. Settimo e la via Roma;

PIAZZA GIUSEPPE VERDI Tratto compreso tra via Ruggero Settimo e via Volturno;

I veicoli provenienti da via Volturno all’intersezione con piazza G. Verdi effettueranno obbligo direzionale a sx in direzione per via Pignatelli Aragona;

VIA ROMA Tratto compreso tra la via Cavour e la piazza Giulio Cesare (semicarreggiata di monte nel senso e nel tratto):

VIA ROMA Tratto compreso tra la via Cavour e la Emerico Amari (Carreggiata contromano del Tpl):

VIA ROMA da Piazza Luigi Sturzo a via Emerico Amari carreggiata lato monte nel senso e nel tratto:

per metri 03.00 lungo tutto l’asse di via Roma nei tratti sopra riportati; Sarà transennato tutto il percorso degli Atleti per impedire qualsiasi interferenza tra gli atleti e i veicoli che transitano nell’area in esame;

VIA VITTORIO EMANUELE da via Roma a Piazza Villena

VICOLO PATERNO’ intero vicolo

VICOLO CASTELNUOVO intero vicolo

VIA SS. SALVATORE intero tratto

VIA DELLE SCUOLE intero tratto

PIAZZA VILLENA intera piazza

VIA VITTORIO EMANUELE da Piazza Villena a via Simone di Bologna

VIA SIMONE DI BOLOGNA intero tratto

PIAZZA SETT’ANGELI intera piazza

VIA DELL’INCORONAZIONE intero tratto semi carreggiata

VIA MATTEO BONELLO tratto via dell’Incoronazione a via Vittorio Emanuele

VIA VITTORIO EMANUELE da via Simone di Bologna a Porta Nuova

CORSO CALATAFIMI da Porta Nuova a Piazza Indipendenza (Corso A. Amedeo Escluso) per metri 03.00, lato Palazzo Reale; Sarà transennato tutto il percorso degli Atleti per impedire qualsiasi interferenza tra gli atleti e i veicoli che transitano nell’area in esame;

semicarreggiata lato palazzo dei Normanni. “”;

PIAZZA INDIPENDENZA Tratto compreso tra corso Calatafimi e Ingresso Cappella Palatina, per metri 03.00, lato Palazzo Reale (Bastione di S. Pietro);

Sarà transennato tutto il percorso degli Atleti per impedire qualsiasi interferenza tra gli atleti e i veicoli che transitano nell’area in esame;

CORSO ALBERTO AMEDEO Obbligo a dx all’incrocio con il corso Calatafimi, per piazza Indipendenza;

PIAZZA DEL PARLAMENTO Intera piazza;

PIAZZA VITTORIA Tratto compreso tra via del Bastione e via V. Emanuele;

I veicoli provenienti da via Generale Cadorna all’intersezione con via del Bastione effettueranno obbligo direzionale a sx in direzione per piazza Indipendenza VIA MAQUEDA tratto compreso tra la piazza Villena e la via Trieste;

VIA CESARE BATTISTI Tratto compreso tra via Dalmazio Birago a via Maqueda:

Chiusura al transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti, che potranno transitare “a passo d’uomo”;

Strada senza uscita, con accesso solo da via Birago;

VIA TRIESTE Intero tratto;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA AMBO I LATI DALLE ORE 17,00 DEL 15/11/2025 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLA XXX MARATONA, DEL 16 NOVEMBRE 2025 DELLE SOTTOELENCATE VIE E PIAZZE:

:VIA DELLA LIBERTA’ entrambe le corsie laterali;

PIAZZA VITTORIO VENETO Intera piazza escluso emiciclo tra via dell’artigliere e viale Croce Rossa:

VIA DELL’ARTIGLIERE intero via;

VIA TURATI Intero tratto

VIA PIETRO VALDO PANASCIA Intero tratto

VIA CAVOUR Tratto compreso tra la Via Roma e la via R. Settimo:

CORSO CALATAFIMI Tratto compreso tra via Vittorio Emanuele ed il civ. 49

VIA TRIESTE Intero tratto

VIA ROMA Nell’ansa antistante il palazzo delle Poste

VIA ROMA tratto compreso tra via Emerico Amari e piazza Luigi Sturzo lato monte

PIAZZA SETTAN’ANGELI intera piazza:

VIA DELL’INCORONAZIONE intero tratto:

VIA ROMA tratto compreso tra la via Emerico amari e la Piazza Sturzo semicarreggiata:

PIAZZA L. STURZO tratto compreso tra la via Domenico Scinà e la Via Roma (lato Monte):

VIA DOMENICO SCINÀ tratto compreso tra la Piazza L. Sturzo e Via Turati;

PIAZZA CASTELNUOVO tratto compreso tra la via Dante e la Via Guarino Amella.

Ordinanza n.1595 allegata.

Com. Stam.