Record dell’ora, Corsa della Pace Jrs e i successi di Fidanza e Borgo – un week end ricco di azzurro

E’ stato un week end ricco di soddisfazioni quello appena concluso per il ciclismo italiano, a cominciare dal record dell’ora di Vittoria Bussi che nella notte ha portato il nuovo limite a 50,455 km.

In Repubblica Ceca, la prestigiosa Corsa della Pace ha visto protagonista la Nazionale italiana guidata dal CT Edoardo Salvoldi. In Belgio Martina Fidanza si è imposta in volata nel Trofeo Maarten Wynants 2025 e Alessandro Borgo nella Gent Wevelgem di categoria.



AZZURRINI GRANDI PROTAGONISTI DELLA CORSA DELLA PACE JUNIORES 2025 – La Nazionale juniores ha concluso la Coppa della Pace 2025 con un bilancio estremamente positivo. Nella tappa finale di oggi, terminata in volata, Alessio Magagnotti è giunto secondo, alle spalle del belga Bertels, undicesimo Mattia Agostinacchio. Con questo piazzamento la formazione termina al primo posto nella classifica per Nazioni e monopolizza le prime due posizioni della classifica a punti, sempre con Magagnotti e Agostinacchio. Vince la generale il polacco Jan Jackowiak con 2” sul tedesco Karl Herzog e 10” sull’azzurro Roberto Capello.

Il CT Edoardo Salvoldi: “Essere protagonisti in tutte le tappe di una corsa così prestigiosa e di così alto livello per la categoria è un ottimo segnale dello stato di salute del nostro movimento. Una vittoria, due secondi posto, un terzo e un quarto nelle tappe; un terzo posto nella classifica generale; il primo posto nella classifica a squadre e in quella a punti: i numeri in questo caso valgono più di altre valutazioni.

Tuttavia qualche rimpianto rimane. Nel tappone di sabato abbiamo provato a ribaltare la classifica, attaccando a ripetizione e qualche piccola imperfezione ci ha privato almeno di un altro successo di tappa. Sono soddisfatto e ringrazio i ragazzi per il loro impegno e la loro educazione.”

I COMPLIMENTI DEL PRESIDENTE DAGNONI – Il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni si è complimentato, a nome di tutto il movimento ciclistico italiano, per questi risultati: “Vittoria Bussi è un esempio di determinazione, passione e volontà. Il ciclismo italiano saluta con grande piacere questo nuovo record stabilito ieri. Il fatto che due atleti italiani detengano i record dell’ora rispettivamente tra gli uomini e le donne è motivo di grande orgoglio. A Vittoria auguriamo di riuscire a conquistare anche il record sui 4 km, ricordandogli che comunque in qualsiasi modo vada a finire il suo tentativo, lei è già entrata nella storia di questo sport e nel cuore degli appassionati italiani.

Complimenti anche alla Nazionale Juniores e agli italiani protagonisti in questo fine settimana; sono la conferma che il ciclismo italiano è un punto di riferimento internazionale.”

