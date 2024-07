Record europeo per Zurloni, che sfonda la soglia dei 5 secondi in Coppa del Mondo Speed a Chamonix in Coppa Europa Lead giovanile oro per Chelleris e 7 azzurri in finale

Weekend fitto di eventi internazionali per gli azzurri dell’arrampicata: 15 atleti della Nazionale Senior (7 specialisti della Lead, 8 della Speed) sono stati impegnati in Coppa del Mondo Lead e Speed a Chamonix, in Francia, e 22 atleti della Nazionale Giovanile hanno partecipato alla prima tappa di Coppa Europa Giovanile Lead a Dornbirn, in Austria.

A Chamonix la notizia principale è stata la partenza col botto della qualifica della competizione Speed: Matteo Zurloni si è infatti piazzato in testa alla classifica realizzando nientepopodimeno che il nuovo record europeo, col tempo di 4,97″!

Ritocca quindi il suo precedente record, stabilito ai Mondiali di Berna nell’agosto 2023, che era di 5,02”. Scende perciò sotto la soglia dei 5 secondi, come già aveva fatto in occasione della tappa di Coppa Italia a Brugherio, realizzando il record italiano con 4,95”.

Anche gli altri italiani Ludovico Fossali (con un ottimo 5,14″) e Gian Luca Zodda (con 5,30) si qualificano al 6° e al 15° posto. Purtroppo Fossali si ferma agli ottavi e Zodda e Zurloni ai quarti. La vittoria va all’ormai immancabile Samuel Watson, che mantiene per quasi tutta la gara tempi sotto i 4,90”, argento per il cinese Wang e bronzo per l’iberico Cardona.

Una gran bella qualifica anche nel comparto femminile: Beatrice Colli è 5° con un fantastico 6,91° e Giulia Randi 8° con un eccellente 7,04″. Agnese Fiorio conquista la 15° posizione e chiude il terzetto di azzurre in finale.

Fiorio viene superata agli ottavi, Randi realizza il suo personal best (7,00″), ma viene superata ai quarti dalla fortissima Kalucka (alla fine sarà 7°). Anche Colli si ferma ai quarti (6° posto per lei). La vittoria va alla cinese Zhang (6,60”), argento alla polacca Kalucka, bronzo per la coreana Jeong.

Il Team di sprinter azzurri ha mostrato grandissime potenzialità, ora attendiamo la nuova sfida mondiale, fra 2 giorni, al Parc des Sports di Briançon, dove si terrà la quarta tappa di Coppa del Mondo Speed e Lead, dal 17 al 19 luglio.

Le qualifiche di Coppa del Mondo Lead a Chamonix hanno decretato l’accesso alla semifinale per Filip Schenk (in 10° posizione, con un top e un 38+), Giorgio Tomatis (in 21° con un top e un 31+) e Stefano Ghisolfi, che ha conquistato due top piazzandosi in testa alla classifica di qualifica assieme ad altri 7 atleti.

In semifinale Tomatis e Schenk hanno chiuso rispettivamente in 22° e 24° posizione. Stefano Ghisolfi purtroppo ha concluso la gara al 10° posto, non riuscendo così a rientrare nella top 8 dei finalisti. Gli altri azzurri si erano fermati alle qualifiche: Marcello Bombardi al 32° posto, Claudia Ghisolfi e Ilaria Maria Scolaris entrambe in 56° posizione, Federica Mabboni al 63° posto.

In Coppa del Mondo Lead a Briançon saranno presenti ancora Ghisolfi, Schenk, Tomatis a cui si unirà Giovanni Placci (Orobia ASD), neo Campione Italiano Lead, e nella compagine femminile l’olimpica Laura Rogora (Fiamme Oro), Ilaria Maria Scolaris e Federica Papetti (Rock Brescia ASD).

Ma torniamo a note dorate: in Coppa Europa Giovanile Lead, alla Kletterhalle di Dornbirn i nostri azzurrini si sono difesi con onore nelle qualifiche e in 8 sono approdati alle finali. Per gli U16 Andrea Ludovico Chelleris (1° in qualifica), Pietro Franzoni, Andrea Locatelli e Carolina Gradaschi; per gli U18 Matteo Reusa e Riccardo Vicentini; per gli U20 Tommaso Lamboglia e Valentina Arnoldi.

In finale U16 Chelleris ha confermato il suo stato di grazia e ha conquistato la medaglia d’oro con 5 prese di vantaggio sul secondo classificato. Franzoni si è piazzato all’8° posto e Locatelli al 9°, come la Gradaschi. In U18 Reusa ha chiuso in 5° posizione e Vicentini in 6°. In U20 sia Lamboglia che la Arnoldi si sono piazzati all’8° posto.

Gli altri azzurri hanno realizzato i seguenti piazzamenti:

U16 Leonardo Donola 23°; Rita Bruni 25°, Sofia Brenna 36°, Emma Gregorotti 52°.

U18 Fritz Engele 15°, Gianluca Vighetti 15°, Simone Belardinelli 26°; Elena Brunetti 15°, Bettina Dorfmann 23°, Matilda Liù Moar 30°.

U20 Ernesto Placci 12°, Luca Boldrini 24°; Leonie Hofer 14°, Sofia Bellesini 19°.

Una buona prova per la Nazionale Giovanile, che sarà presto nuovamente all’opera, con la seconda prova di Coppa Europa Lead e la terza tappa di Coppa Europa Speed a Zilina, in Slovacchia, dal 19 al 21 luglio.

PROGRAMMA DI GARA COPPA DEL MONDO LEAD E SPEED BRIANҪON:

Mercoledì 17: ore 12.00 qualifiche Speed; ore 20.00 finali Speed.

Giovedì 18: ore 9.00 qualifiche Lead; ore 20.30 semifinali Lead.

Venerdì 19: ore 20.30 finale Lead maschile; ore 21.30 finale Lead femminile.

Sarà possibile seguire le semifinali e le finali in diretta su Eurosport e sulla piattaforma digitale Discovery Plus.

Com. Stam. + foto FASI