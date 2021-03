Vogliono rivolgere al presidente del Consiglio dei ministri una proposta comune per il rilancio del Mezzogiorno, in vista della pianificazione dei fondi europei del Recovery plan.

E’ questa l’idea avuta dai Lions clubs del Sud Italia, riunitisi ieri in webinar per individuare il tema del progetto da presentare al capo del Governo. Centinaia di soci dei distretti Lions di Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia si sono confrontati sul web alla presenza dei governatori Lions Pierluigi Pinto (Puglia), Antonio Marte (Campania, Basilicata, Calabria), Mariella Sciammetta (Sicilia) e del presidente del Consiglio dei governatori, Carlo Sironi. Gli interventi di Sergio Fontana, presidente Confindustria Puglia, del giornalista Marco Esposito, del presidente Svimez, Adriano Giannola e di altri officers internazionali Lions hanno sottolineato con forza che non è produttivo auspicare la crescita economica del Sud solo come effetto di una sorta di “percolato” di idee, proposte ed azioni che “scolerebbero” positivamente dal Nord verso il Sud Italia, nella convinzione – sbagliata – che se il Settentrione cresce e si sviluppa, anche il Sud cresce e si sviluppa di conseguenza. Nella battaglia per il rilancio del Meridione e dell’Italia tutta in realtà o si cresce insieme o non si va da nessuna parte; Sud e Nord devono camminare insieme o non camminano affatto e se è vero che il primo senza il secondo non può svilupparsi, il Nord che decide di lasciare indietro la sua “palla al piede” (il Mezzogiorno) è candidato a svolgere il ruolo assolutamente marginale di “periferia dell’Europa”. Anche adesso infatti le industrie lombarde, venete, piemontesi in realtà producono componenti per le fabbriche tedesche, mentre l’asse dello sviluppo economico del terzo millennio vede assegnare un ruolo centrale al Mediterraneo, crocevia di intensi traffici commerciali tra i continenti. In ogni caso spetta pure al Sud fare la sua parte, Sud a cui certamente non mancano cervelli, centri di eccellenza e capacità, ma che deve valorizzare e far emergere a livello nazionale e mondiale. Questa riflessione, fatta ieri online tra lions, servirà adesso da base per il rapporto da presentare presto al presidente Draghi per un serio ed urgente rilancio del Mezzogiorno, perché nessuno resti indietro.

Ciro Cardinale

CS