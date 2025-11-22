Recuperati una consistente parte della refurtiva asportata alle boutique Valentino e Louis Vuitton per quasi 400.000 euro. Video

Furto borse boutique di lusso nel centro storico di Roma – Coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri eseguono perquisizioni e recuperano una consistente parte della refurtiva asportata alle boutique Valentino e Louis Vuitton per quasi 400.000 euro

Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma – San Lorenzo in Lucina e quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro hanno dato esecuzione a diversi decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Roma, finalizzati alla ricerca della refurtiva dei gravi episodi di furti avvenuti l’8 agosto 2025 a piazza Mignanelli, presso la boutique Valentino e il 17 novembre 2025 presso la boutique Louis Vuitton di via dei Condotti.

Coordinati dai magistrati del Dipartimento Criminalità diffusa e grave della Procura della Repubblica di Roma, partendo dal primo furto in piazza Mignanelli, i Carabinieri della Stazione di Roma – San Lorenzo in Lucina hanno da subito avviato le indagini, attraverso servizi di osservazione, pedinamento e controllo che hanno consentito di risalire ai presumibili luoghi ove era stata nascosta la refurtiva.

Nel corso delle perquisizioni, alla ricerca delle tracce dei reati per cui si procede, i Carabinieri della Stazione di Roma-San Lorenzo in Lucina e del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro hanno rinvenuto e sequestrato 137 borse e un paio di scarpe Louis Vuitton dei 140 pezzi asportati nel furto del 17 novembre e 29 borse Valentino delle 74 rubate l’8 agosto scorso, per un valore complessivo di quasi 400.000 euro, nonché abiti indossati al momento dei fatti e ripresi dai sistemi di video-sorveglianza, strumenti da scasso utilizzati per compiere i furti, quali una fiamma ossidrica, un disturbatore di frequenze, vari attrezzi da scasso, cellulari e altri strumenti informatici utili alla ricostruzione dei fatti ed alla individuazione delle responsabilità.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.