Susinno: “Da 10 anni passerella sospesa sul nulla; Incompiuta dall’impatto devastante” L’Amministrazione porti subito la delibera del Prusst di Grande Migliore in Consiglio per sbloccare la possibilità di utilizzare un’area strategica non solo per lo sviluppo commerciale della città, ma anche per i possibili benefici sotto il profilo urbanistico e sociale.

Lo dice in una nota il Consigliere Comunale di Sinistra Comune Marcello Susinno dopo un sopralluogo effettuato con la commissione insieme alla curatela al fine di acquisire i dubbi emersi in occasione del dibattito consiliare.

Adesso occorre andare avanti ed è necessario fare pure in fretta – spiega Susinno – per cercare di mettere in piedi una struttura commerciale che continua a deteriorarsi nel tempo e che invece potrebbe creare anche centinaia di posti di lavoro. Scoccava il 2011 – dice Susinno – e proprio in quegli anni la crisi colpì anche il Grande Migliore e così di quel passaggio pedonale ad un’unica campata mai utilizzato ne è rimasto soltanto un’immagine devastante proprio a ridosso dei palazzi di via Buzzanca.

