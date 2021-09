Palermo – Si terrà giovedì 23 settembre a Palermo alle ore 16 in via Magliocco un incontro pubblico organizzato da +Europa sui referendum Eutanasia e Cannabis. A parlarne saranno Riccardo Magi, presidente e deputato di +Europa, autore dell’emendamento che ha introdotto la firma digitale, Fabrizio Ferrandelli, membro della segreteria di +Europa e Maria Saeli, tesoriere di +E.

Lo straordinario successo della raccolta firme, con la spinta propulsiva dei giovani – spiega Ferrandelli – dimostra che le persone si interessano di politica quando la politica si interessa delle persone. +Europa è promotore di entrambi i referendum perché crediamo che su questi temi sia arrivato il momento di decidere. Non lo diciamo noi ma le centinaia di migliaia di firme raccolte, sia digitalmente sia nelle piazze e nelle strade persino in pieno agosto. Per battere i sovranisti non bastano le parole ma servono i fatti. E i fatti, nel nostro caso, si traducono in diritti di libertà per gli italiani. Stupisce – sottolinea Ferrandelli – che chi si dichiara progressista come il Partito Democratico abbia abdicato al proprio ruolo decidendo di non schierarsi.



Davanti alla possibilità di rendere l’Italia un Paese più libero, dove ognuno possa decidere per se stesso fino alla fine, e davanti alla possibilità di sottrarre risorse alla Mafia, assicurando risorse allo Stato, liberando i tribunali dal gravame dei processi per reati minori e, perché no, anche aprendo un mercato legale che offra nuovi posti di lavoro destinati per la gran parte ai giovani – conclude Ferrandelli – Più Europa c’è e ci sarà sempre”.

